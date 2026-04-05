¿Habrá Mega Bloqueo Mañana 6 de Abril 2026? Las Demandas del Paro Nacional de Transportistas

Desde hace unos días, transportistas y agricultores anunciaron un nuevo paro nacional, que estará encabezado por un mega bloqueo para mañana lunes 6 de abril 2026. Afirmaron que las principales carreteras serán paralizadas y han dado a conocer las razones de su protesta, así como la lista de demandas del movimiento.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), la fecha de la movilización buscaba evitar afectar al mayor número de vacacionistas de Semana Santa, pero una vez llegada la fecha se prevén afectaciones en diversos estados.

Las organizaciones señalaron que las manifestaciones responden a una serie de problemáticas que afectan tanto al transporte de carga como a la producción agrícola.

Video: Transportistas y Agricultores Preparan Movilización para el 6 de Abril; al Menos 12 Estados Serán Afectados

¿Habrá mega bloqueo mañana 6 de abril 2026?

De acuerdo con los más recientes comunicados de la ANTAC, hasta el momento se confirma que sigue el paro nacional de transportistas previsto para este lunes 6 de abril 2026.

Según las últimas declaraciones de David Estévez Gamboa, presidente de la ANTAC, las movilizaciones anunciadas siguen en pie y será en las próximas horas cuando den a conocer la logística del mega bloqueo.

Señaló que, debido a que una de las demandas es el retiro de retenes por parte de autoridades federales, una de las razones por las cuales cancelarían las protestas de este 6 de abril sería el retiro de estas revisiones, las cuales, afirmó, no apoyan en materia de seguridad para los transportistas.

¿Cuáles son las demandas del paro nacional de transportistas?

Mayor seguridad en carreteras

Alto a robos, extorsiones y violencia

Cumplimiento de acuerdos por parte del gobierno

Atención al abandono del campo

La vicepresidenta de Comunicación de ANTAC, Jeannet Chumacero, explicó que la decisión de ir a paro no es reciente, sino resultado de condiciones que, acusan, se han mantenido pese al diálogo y compromisos incumplidos.

Según lo expuesto por los organizadores, el paro nacional es un llamado ante la persistencia de delitos que afectan directamente a quienes trabajan en el transporte y el campo, como:

Robos a transporte de carga.

Desapariciones.

Homicidios.

Cobros ilegales.

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