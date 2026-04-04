¿Hay Más Vacaciones? Estos son los Próximos 4 Puentes Oficiales en Calendario Escolar SEP 2026

En medio de las vacaciones de Semana Santa, ya hay fechas confirmadas para los próximos puentes del ciclo escolar 2025-2026, según señala el calendario de la SEP 2025 a 2026. Aquí te contamos el listado de días, que suman tres en mayo 2026 y cuatro en total.

A unos días de que regrese a clase la comunidad escolar de nivel básico a las aulas, ya también se ha dado a conocer la fecha del fin de las vacaciones en todo el país.

¿Cuándo son los próximos puentes oficiales en el calendario SEP 2026?

Como debes saber, tras el regreso a clases de estudiantes de nivel básico, sigue uno de los meses de mayor inasistencia a clases por días festivos u otras actividades.

Dicho mes es mayo 2026, que además de contar con celebraciones como el Día de las Madres, el cual no es un día festivo oficial, pero millones de personas descansan para poder festejar a las reinas del hogar.

Sin embargo, en el calendario de la SEP se han confirmado cuatro fechas. A continuación te compartimos la lista:

Viernes 1 de Mayo 2026: Día del Trabajo

Día del Trabajo Viernes 15 de Mayo 2026: Día del Maestro y la Maestra

Día del Maestro y la Maestra Viernes 29 de mayo 2026: Consejo Técnico Escolar

Consejo Técnico Escolar Viernes 26 de junio 2026: Consejo Técnico Escolar

A esa lista debe sumarse el martes 5 de Mayo 2026, fecha en que se conmemora la Batalla de Puebla. Debido a que hay un día escolar en medio de un fin de semana largo y otro asueto, no se ha confirmado si en algunas escuelas cancelarán las clases para extender el descanso a un megapuente.

Asimismo, sigue en el aire la confirmación de días inhábiles oficiales por el mundial 2026, que inicia el 11 de junio 2026.

¿Cuándo termina el ciclo en calendario escolar 2025-2026?

El ciclo escolar 2025-2026 termina oficialmente el 15 de julio, de acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Previamente, se contemplan dos fechas clave relacionadas con el último periodo de evaluación:

Viernes 3 de julio 2026: Registro de calificaciones (no hay clases)

Martes 13 de julio 2026: Comunicación de evaluación (penúltimo día del curso)

Historias recomendadas:

¿Qué Pasó en Alcaldía Iztacalco? Reportan que Coche Quedó Destruido en Canal de Río Churubusco

Registro Abierto Apoyo Bienestar de 600 Mil en Abril: Así lo Piden Hombres y Mujeres 18-64 Años



DMZ