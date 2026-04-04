Paro Nacional de Transportistas 6 de Abril 2026: ¿Bloquearán la Autopista México-Cuernavaca?

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) confirmaron el paro nacional para este lunes 6 de abril, luego de no alcanzar acuerdos con autoridades federales.

La movilización contempla posibles bloqueos en diversas carreteras del país, incluida la autopista México-Cuernavaca, una de las vías más transitadas del centro del país, con un flujo vehicular que se intensifica considerablemente durante el periodo vacacional de Semana Santa.

De acuerdo con la ANTAC, la protesta responde a la creciente inseguridad que enfrentan los transportistas en las carreteras mexicanas. Denuncian que los asaltos, secuestros, extorsiones y homicidios se han vuelto recurrentes, afectando directamente al gremio. “No podemos seguir permitiendo que el trabajo digno se pague con sangre”, señalaron en su posicionamiento.

A esta problemática se suman factores económicos que, aseguran, agravan la situación. Entre ellos destacan el alto costo del combustible, particularmente el diésel, impactado por impuestos como el IEPS, lo que incrementa los gastos operativos. Asimismo, acusaron el deterioro de la infraestructura carretera, que provoca accidentes, retrasos y eleva los costos logísticos.

Carreteras afectadas por el paro nacional

En cuanto a las vialidades afectadas, se prevé que las principales autopistas involucradas sean México-Querétaro, México-Cuernavaca y México-Pachuca. Sin embargo, el paro tendría alcance nacional, con presencia en estados como Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Michoacán, Jalisco, Puebla, Tlaxcala, Guanajuato, Estado de México y Veracruz.

También se anticipan afectaciones en cruces fronterizos estratégicos en entidades como Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León y Baja California, lo que podría impactar el comercio y la movilidad de mercancías.

Hasta el momento, no se ha precisado si los bloqueos serán totales o intermitentes, pero se recomienda a la población tomar previsiones ante posibles retrasos y complicaciones viales durante la jornada de protesta.

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