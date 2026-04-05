Incendio Consume Tarimas en Predio de Cuautitlán Izcalli, Edomex

La mañana de este domingo 5 de abril, personal de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos atendió y sofocó un incendio de tarimas registrado sobre la carretera Cuautitlán–Teoloyucan, a la altura de la comunidad de Santa Bárbara en el municipio de Cuautitlán Izcalli en el Estado de México.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia, luego de que vecinos de la zona alertaran sobre la presencia de llamas que alcanzaban hasta los tres metros de altura. Asimismo, densas columnas de humo eran visibles a varios kilómetros de distancia, lo que causó preocupación entre la población.

Tras el llamado de auxilio, bomberos municipales arribaron al sitio y desplegaron maniobras para controlar el fuego, evitando que se propagara a áreas cercanas. Luego de varios minutos de labores, el incendio fue controlado en su totalidad.

No se reportan lesionados

Autoridades informaron que, hasta el momento, no se reportan personas lesionadas, y que el incidente dejó únicamente daños materiales. Actualmente, los elementos de emergencia continúan en la zona realizando trabajos de remoción de escombros y enfriamiento para descartar posibles reactivaciones.

La Coordinación de Protección Civil reiteró su compromiso de atender de manera inmediata cualquier emergencia que ponga en riesgo a la ciudadanía, al tiempo que exhortó a la población a reportar oportunamente este tipo de incidentes para una pronta intervención.

Se desconocen, por ahora, las causas que originaron el incendio.

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