¿Qué Pasó Hoy, Domingo 5 de Abril en la Autopista México-Cuernavaca Dirección CDMX?

La autopista México–Cuernavaca registra este domingo 5 de abril severas afectaciones a la circulación en dirección a la Ciudad de México, derivadas de al menos dos incidentes viales y del incremento en la afluencia por el regreso de vacacionistas.

De acuerdo con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), el primer percance ocurrió a la altura del kilómetro 85, donde un automóvil se impactó contra el muro de contención. Este accidente provocó la reducción de carriles y generó los primeros asentamientos vehiculares en la zona.

Más tarde, a las 16:51 horas, se reportó la caída de un motociclista sobre la vía en el tramo La Pera–Cuautla. El incidente obligó nuevamente a disminuir carriles para permitir la atención por parte de los servicios de emergencia.

Ambos hechos, sumados al alto flujo vehicular característico del cierre del periodo vacacional, intensificaron la carga vehicular hacia las 17:56 horas en dirección a la capital del país. CAPUFE alertó sobre las condiciones del tránsito y pidió a los automovilistas reducir la velocidad y extremar precauciones.

Según reportes de N+, automovilistas que transitan del tramo La Pera a Tres Marías han tardado hasta tres horas debido a la reducción de carriles. En la caseta de cobro, el ingreso a la capital se mantiene en un aforo aproximado de 26 vehículos por minuto.

Nota relacionada: Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Domingo 5 de Abril 2026

Tráfico lento se extiende por varios kilometros

A través de redes sociales, usuarios han señalado que el tráfico lento se extiende por varios kilómetros antes de los puntos afectados, lo que ha incrementado considerablemente los tiempos de traslado.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan a los conductores anticipar sus salidas, considerar rutas alternas y mantenerse atentos a los reportes viales en tiempo real. CAPUFE reiteró el llamado a respetar los límites de velocidad, seguir las indicaciones del personal en carretera y conducir con responsabilidad para evitar nuevos incidentes que agraven la situación.

Paro Nacional de Transportistas y Agricultores afectará 20 estados mañana

Historias recomendadas: