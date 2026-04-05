Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Domingo 5 de Abril 2026.

Conoce qué carreteras presentan bloqueos, cierres parciales o congestión vehicular por el retorno de los vacionistas de Semana Santa, así como las movilizaciones previstas para hoy domingo 5 de abril de 2026 en distintos puntos de México.

De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), las principales afectaciones en diversos tramos se deben a accidentes, por lo que se recomienda tomar precauciones antes de salir a carretera.

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar las cuentas oficiales en la red social X de @GN_Carreteras y @CAPUFE, además de salir con anticipación y evitar zonas conflictivas.

Noticia relacionada: Paro Nacional de Transportistas: Estados Afectados por el Megabloqueo del Lunes 6 de Abril

A continuación se presenta un listado actualizado de las carreteras que reportan afectaciones por cierres, incidentes o presencia de manifestantes, a un día de las marchas anunciadas por transportistas y productores del campo que prometen paralizar al país porque acusan al gobierno de no atender sus demandas.

El objetivo es facilitar la planeación de rutas alternas para que los conductores puedan minimizar contratiempos y transitar de forma más segura en aquellas regiones donde este domingo se prevén complicaciones viales.

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar el estado actual de las vías federales y estatales antes de emprender su viaje. Foto: GN.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros hoy

19:26 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, km 184, dirección Acatzingo. Registra reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance). En la zona se registra carga vehicular.

19:20 Horas. CONDICIONES CLIMÁTICAS. Libramiento Oriente de Saltillo, registra lluvia y neblina. Disminuye tu velocidad y maneja con precaución.

19:04 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Córdoba - Veracruz, km 2, dirección Veracruz. Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino). Maneja con precaución.

18:51 Horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista La Pera - Cuautla, km 0, dirección La Pera. El accidente ha sido atendido.

18:49 Horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Puebla, km 65. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal en ambos sentidos.

18:43 Horas. CARGA VEHICULAR. Autopista México-Puebla, Plaza de Cobro San Martín. Registra carga vehicular en dirección CDMX, por periodo vacacional.

18:36 Horas. CARGA VEHICULAR. Autopista Córdoba - Veracruz, Plaza de Cobro Cuitláhuac. Continúa carga vehicular en dirección Córdoba, por periodo vacacional. Maneja con precaución.

17:26 Horas. CARGA VEHICULAR. Autopista Córdoba - Veracruz, Plaza de Cobro Cuitláhuac. Registra carga vehicular en ambos sentidos, por periodo vacacional. Maneja con precaución.

17:04 Horas. CARGA VEHICULAR. México-Cuernavaca, km 24, dirección CDMX. Continúa carga vehicular a la altura de la incorporación al Viaducto Elevado Tlalpan, por periodo vacacional. Maneja con precaución.

16:52 Horas. CARGA VEHICULAR. Autopista México-Querétaro, km 98, dirección CDMX. El accidente ha sido atendido. Sin embargo, en la zona se registra carga vehicular intensa. Maneja con precaución.

16:44: Horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, km 174, dirección Acatzingo. Se informa a las personas usuarias que el accidente ha sido atendido, por lo que se restablece la circulación. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución

16:41 Horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Barranca Larga - Ventanilla, km 24. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal en ambos sentidos. Maneja con precaución.

16:40 Horas. ACTUALIZACIÓN. Libramiento Oriente de Saltillo, km 11, dirección Monterrey. Se informa a las personas usuarias que el accidente ha sido atendido. Sin embargo, en la zona se registra carga vehicular.

16:21 Horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Barranca Larga - Ventanilla, km 24. Se restablece la circulación de manera normal en ambos sentidos. El personal continúa laborando en la atención del accidente, por el momento sin afectar circulación. Maneja con precaución.

15:46 Horas. Choque múltiple mantiene cerrada la circulación de la carretera 57 tramo Carbonera en Coahuila

Choque en autopista en Matehuala. Foto: Capufe

15:06 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Querétaro, km 193, dirección CDMX. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance). Maneja con precaución.

14:54 Horas. Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, km 174, dirección Acatzingo. Se informa a las personas usuarias que el accidente ha sido atendido. Sin embargo, en la zona se registra carga vehicular.

14:47 Horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 294, dirección Cuernavaca. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución.

14:45 Horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Libramiento Cuernavaca, km 85, dirección CDMX. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal.

14:43 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Libramiento Guaymas, km 14, dirección Guaymas. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino y volcadura de tracto camión). Maneja con precaución.

14:36 Horas. AVISO IMPORTANTE. Autopista México-Cuernavaca, dirección CDMX. Continúa carga vehicular intensa del km 44 al 76, por periodo vacacional. Disminuye tu velocidad y maneja con precaución.

14:34 Horas. CARGA VEHICULAR. Autopista México-Querétaro, Plaza de Cobro Tepotzotlán, dirección CDMX. Continúa carga vehicular intensa, por periodo vacacional. Maneja con precaución.

14:10 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 294, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance). En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.

14:08 Horas. CARGA VEHICULAR. Autopista Cuernavaca - Acapulco, Plaza de Cobro La Venta. Registra carga vehicular en ambos sentidos, por periodo vacacional. Maneja con precaución.

13:56 Horas. CARGA VEHICULAR. Autopista México-Querétaro, km 48, dirección CDMX. El accidente ha sido atendido. Sin embargo, en la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.

13:34 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Querétaro, km 48, dirección CDMX. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance múltiple). En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.

13:22 Horas. CARGA VEHICULAR. Autopista México-Cuernavaca, km 24, dirección CDMX. Carga vehicular a la altura de la incorporación al Viaducto Elevado Tlalpan, por periodo vacacional. Maneja con precaución.

13:15 Horas. CARGA VEHICULAR. Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, Plaza de Cobro Esperanza. Continúa carga vehicular en dirección Acatzingo, por periodo vacacional. Maneja con precaución.

12:36 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Tijuana - Ensenada, km 58, dirección Tijuana. Reducción de carriles por atención de accidente (incendio de automóvil). Maneja con precaución.

12:23 Horas. AVISO IMPORTANTE. Autopista México-Cuernavaca, dirección CDMX. Registra carga vehicular intensa del km 44 al 72, por periodo vacacional. Disminuye tu velocidad y maneja con precaución.

11:47 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista La Tinaja - Isla, Plaza de Cobro Cosamaloapan. Registra carga vehicular en dirección Isla, por periodo vacacional. Maneja con precaución.

11:18 Horas. SE RETIRAN MANIFESTANTES. Autopista Tehuacán - Oaxaca, Plaza de Cobro Suchixtlahuaca. Se informa a las personas usuarias que se retiran los manifestantes. Tramo opera de manera normal en ambos sentidos. Maneja con precaución.

11:17 Horas. AVISO IMPORTANTE. Autopista México-Cuernavaca, dirección CDMX. Registra carga vehicular intensa en diversos puntos de la autopista, por periodo vacacional:

Km 31, a la altura del Poblado de Topilejo

Km 38, a la altura del Parador Parres

Km 53, a la altura del Poblado de Tres Marías

11:11 Horas. CARGA VEHICULAR. Autopista México-Cuernavaca, km 58, dirección CDMX. El accidente ha sido atendido. En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.

10:01 Horas. México-Cuernavaca, dirección CDMX. Continúa carga vehicular, por periodo vacacional. Maneja con precaución.

09:38 Horas. CARGA VEHICULAR. Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 96, dirección Cuernavaca. Continúa carga vehicular intensa, por periodo vacacional. Maneja con precaución.

09:26 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Tehuacán - Oaxaca, Plaza de Cobro Suchixtlahuaca. Reducción de carriles en ambos sentidos por presencia de manifestantes. En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.

09:06 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Libramiento Cuernavaca, km 85, dirección CDMX. Cierre a la circulación en carriles centrales por atención de accidente (choque contra muro central). Circulación por carriles laterales. En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.

08:47 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Cuernavaca, km 58, dirección CDMX. Reducción de carriles por atención de accidente (choque contra muro central). Maneja con precaución.

08:43 Horas. Vuelca autobús en Xalapa. Al lugar arribaron servicios de emergencia.

08:39 Horas. CARGA VEHICULAR. Autopista México-Cuernavaca, dirección CDMX. Registra carga vehicular, por periodo vacacional. Maneja con precaución.

08:37 Horas. CARGA VEHICULAR. Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 96, dirección Cuernavaca. Registra carga vehicular, por periodo vacacional. Maneja con precaución.

08:07 Horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, km 179, dirección Cd. Mendoza. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución.

07:54 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Libramiento Guaymas, km 14, dirección Guaymas. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino y volcadura de tracto camión). Maneja con precaución.

07:33 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, km 179, dirección Cd. Mendoza. Reducción de carriles por atención de accidente (volcadura de vagoneta). Maneja con precaución.

06:51 Horas. En Tabasco se registra cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 008+900, de la carretera Villahermosa- Ciudad del Carmen. Atienda indicación vial.

Foto: Guardia Nacional

06:51 Horas. CONDICIONES CLIMÁTICAS. Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, continúa neblina en la zona de las Cumbres de Maltrata. Disminuye tu velocidad y maneja con precaución.

06:33 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Libramiento Guaymas, km 14, dirección Guaymas. Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino y volcadura de tracto camión). Maneja con precaución.

06:08 Horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Puebla, km 20, dirección CDMX. El accidente ha sido atendido.

05:51 horas. Se restablece la circulación en la autopista México–Cuernavaca, km 41, dirección CDMX, tras atención de accidente.

04:05 horas. Se registran condiciones de neblina en la autopista Acatzingo–Ciudad Mendoza, en la zona de las Cumbres de Maltrata.

03:43 horas. Se registra cierre parcial de circulación en la autopista México–Cuernavaca, km 41, dirección CDMX, por accidente (choque contra muro central).

03:30 horas. Se restablece la circulación en la autopista Querétaro–Irapuato, km 23, dirección Querétaro, tras atención de accidente.

01:50 horas. Se registra cierre parcial de circulación en la autopista Querétaro–Irapuato, km 23, dirección Querétaro, por accidente (camión de carga siniestrado).

00:46 horas. Se registran condiciones de neblina en la autopista Acatzingo–Ciudad Mendoza, en la zona de las Cumbres de Maltrata.

00:13 horas. Se restablece la circulación en la autopista La Tinaja–Isla, km 15, dirección Isla, tras atención de accidente.

Historias recomendadas: