“Valoren Cambiar su Viaje”: Alertan por Bloqueos Carreteros Por Paro Nacional de Transportistas

A partir de este lunes 6 de abril, transportistas y campesinos iniciarán un paro nacional indefinido en al menos 20 estados del país, lo que podría provocar bloqueos carreteros, cierres parciales y retrasos en distintas rutas, afectando principalmente a turistas y viajeros en plena temporada vacacional de Semana Santa.

Ante este panorama, diversas líneas de autobuses han emitido alertas dirigidas a sus clientes para que tomen precauciones y consideren modificar sus planes de viaje. A través de comunicados difundidos en redes sociales, empresas como Primera Plus y ETN advirtieron sobre posibles afectaciones en sus servicios debido a las movilizaciones.

En el caso de Primera Plus, la compañía informó que podrían registrarse cierres totales o parciales en carreteras, así como retrasos en los traslados. Por ello, recomendó a sus usuarios salir con anticipación, mantenerse informados a través de canales oficiales y, en caso de contar con boletos adquiridos, valorar el cambio de fecha para evitar contratiempos.

Asimismo, la empresa señaló que su centro de atención telefónica puede apoyar a los pasajeros en la gestión de cambios de itinerario, o bien, estos pueden realizarse directamente en taquillas.

Por su parte, ETN exhortó a los vacacionistas a programar sus salidas con tiempo y confirmar sus viajes antes de acudir a las terminales. También indicó que, en caso de requerir modificaciones, los usuarios pueden realizarlas a través de su página web, además de mantenerse atentos a las actualizaciones que se publiquen en sus redes sociales.

Paro Nacional de Transportistas y Agricultores afectará 20 estados mañana

Paro nacional en carreteras y puntos estratégicos

De acuerdo con los convocantes, el paro nacional será llevado a cabo de manera pacífica mediante la presencia de manifestantes en carreteras y puntos estratégicos, lo que podría generar tráfico intenso en diversas vialidades del país.

Las organizaciones responsables de la movilización, el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y la Asociación Nacional Transportista, señalaron que la decisión de iniciar el paro se tomó tras no obtener respuestas concretas del Gobierno de México a sus demandas, luego de una reunión sostenida el pasado 1 de abril con la Secretaría Particular de la Presidencia.

Se espera que en las próximas horas se informe con mayor detalle sobre las zonas afectadas, por lo que autoridades y empresas recomiendan a la población mantenerse informada y tomar previsiones.

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