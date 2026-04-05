Paro Nacional de Transportistas y Campesinos 6 de Abril: Bloqueos en Carreteras Hacia la CDMX

Transportistas y campesinos anunciaron el inicio de un paro nacional indefinido a partir de este lunes 6 de abril en al menos 20 estados del país, ante la falta de respuestas del Gobierno de México a sus demandas.

La movilización, señalaron, se llevará a cabo de manera pacífica mediante presencia en carreteras y puntos estratégicos.

Las organizaciones convocantes, el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional Transportista (ANTAC), informaron que la decisión se tomó luego de que la reunión sostenida el pasado 1 de abril con la Secretaría Particular de la Presidencia no arrojara soluciones concretas a la problemática que enfrenta el sector.

De acuerdo con los inconformes, la situación en el campo y el transporte de alimentos se ha agravado en los últimos meses, generando una crisis que podría impactar el abasto y los precios de los productos básicos. Entre las principales causas señalaron la caída de la producción nacional por importaciones desleales, altos costos de insumos, sequías y bajos precios para sus cosechas.

También denunciaron la creciente inseguridad en carreteras, con casos de homicidios, secuestros, robos, extorsiones, incluso por parte de autoridades, y pérdidas de mercancía. A ello se suma, indicaron, el control del mercado por grandes empresas, así como el incremento en costos de fertilizantes, diésel y servicios, además de la falta de financiamiento y apoyos suficientes.

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Entre sus principales demandas se encuentran garantizar la seguridad en carreteras mediante operativos permanentes de la Guardia Nacional, eliminar retenes identificados como puntos de extorsión en estados como Nuevo León, Nayarit, Tabasco y Sonora, así como instalar sistemas de videovigilancia y botones de alerta conectados a centros de seguridad.

Asimismo, exigen el retiro del IEPS al diésel, la creación de una fiscalía especializada para delitos en el transporte de carga, establecer precios justos para productores, frenar importaciones de granos básicos y crear una banca de desarrollo para el campo.

Paro Nacional de Transportistas y Agricultores afectará 20 estados mañana

Afectaciones en accesos a la CDMX

Las organizaciones subrayaron que la movilización no es contra la ciudadanía ni busca beneficios para dirigentes, sino defender la producción nacional y el abasto de alimentos.

Se prevé que el paro, que iniciará a las 7 de la mañana, genere afectaciones en los principales accesos a la Ciudad de México, incluyendo las autopistas México-Puebla, México-Querétaro, México-Pachuca y México-Cuernavaca.

Autoridades recomiendan a los automovilistas tomar precauciones y considerar rutas alternas.

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