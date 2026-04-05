Paro de Transportistas: Qué Carreteras Estarían Bloqueadas Mañana 6 de Abril y Duración

Después de muchas amenazas se confirmó el paro nacional de transportistas y agricultores, por tal motivo acá te decimos qué carreteras estarán bloqueadas mañana lunes 6 de abril 2026 y cuánto durarán los cierres en las autopistas por la huelga, pues a través de un comunicado se confirmó la duración del mega bloqueo.

A primera hora de este domingo ya contamos si habrá paro de transportistas y la lista de estados afectados por el mega bloqueo del lunes 6 de abril 2026. De igual forma, en una nota previa ya te alertamos de a qué hora inician los cierres en las carreteras de todo México y demás detalles de las marchas.

Video: Paro Nacional de Transportistas y Agricultores: ¿A Qué Hora Inician Bloqueos el Lunes 6 de Abril?

¿Qué carreteras estarán bloqueadas mañana 6 de abril 2026?

Por ahora, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) solo confirmaron la huelga de transportistas y agricultores en 20 estados de México, aunque no brindaron la lista exacta de entidades que se verán afectadas por los bloqueos. De cualquier forma, el cierre de autopistas se llevaría a cabo en las siguientes carreteras:

México-Querétaro.

México-Cuernavaca

México-Pachuca.

México-Puebla.

Arco Norte.

Mexicali-San Luis.

Circuito Exterior Mexiquense.

Autopista México–Toluca.

Autopista Naucalpan–Ecatepec.

Zona Norte y Bajío.

Carretera Federal 45 (Panamericana).

Carretera Federal 49 (Zacatecas–San Luis Potosí).

Vía corta a Chihuahua.

Autopista Salamanca–Celaya.

Occidente y Pacífico.

Autopista de Occidente (15D).

Carretera Culiacán–Mazatlán.

Carretera Morelia–Pátzcuaro.

Nota relacionada: Paro Nacional de Transportistas y Campesinos 6 de Abril: Bloqueos en Carreteras Hacia la CDMX

Por cuestiones de logística, será minutos previos al inicio del mega bloqueo del 6 de abril cuando se sepa con exactitud la lista completa de carreteras bloqueadas por la huelga de transportistas y agricultores, pero se le recomienda a los automovilistas tomar precauciones y de ser posible evitar salir a la autopista.

Video: Transportistas y Campesinos Anuncian Bloqueos en Guanajuato el 6 de Abril 2026: Lista de Carreteras Afectadas

¿Cuánto durará el paro de transportistas?

El paro nacional de agricultores y transportistas dará inicio a las 07:00 horas del lunes 6 de abril 2026 y de acuerdo con lo informado por la ANTAC y el FNRCM el mega bloqueo será indefinido en todo el país.

Aunque tal y como ya ha ocurrido en huelgas anteriores, los bloqueos pueden durar alrededor de cuatro o cinco horas, pues con el paso de los minutos los campesinos y camioneros suelen liberar algunas de las carreteras, mientras que en otras mantienen el cierre parcial o total de la circulación.

Nota relacionada: ¿Por Qué Habrá Paro Nacional de Transportistas y Agricultores? Motivo de Cierres el 6 de Abril

Debido a que esta información tendrá actualizaciones durante las próximas horas, te recomendamos estar al pendiente de todas las noticias que te brindemos en N+, con respecto al paro nacional de transportistas y agricultores, así cómo qué carreteras están bloqueadas al momento, con cierres parciales o totales para este lunes 6 de abril 2026.

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