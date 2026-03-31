Granizada Cubre de Blanco Michoacán y Derrumba Techo de Escuela en Tacámbaro; Así Quedó

En plena ola de calor, una intensa granizada cubrió de blanco las calles de Michoacán la tarde de este martes 31 de marzo de 2026, la cual afectó varios municipios del estado.

Morelia fue uno de los municipios que quedó cubierto de blanco, sobre todo la zona centro, donde autos, casas y calles terminaron bajo una capa de granizo.

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En videos difundidos vía redes sociales se pudo observar cómo las vialidades quedaron completamente cubiertas de hielo, lo que provocó que el tránsito se ralentizara para evitar percances.

Colapsa techo de escuela

La intensa granizada que tomó por sorpresa a los habitantes también provocó que el techo de la escuela Miguel Hidalgo, ubicada en la comunidad de San Antonio de Viña, se viniera abajo.

El hecho generó preocupación entre la población; sin embargo, hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni si las clases serán suspendidas en dicho plantel.

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AMP