Reanudan Servicio en Toda la Línea A del Metro CDMX Tras Ruptura de Catenaria

La tarde de hoy, martes 31 de marzo se restableció por completo el servicio en la Línea A del Metro de la Ciudad de México, luego de que se registrara una suspensión parcial derivada de la ruptura de una catenaria, elemento fundamental para el suministro de energía a los trenes.

A través de un breve mensaje difundido en redes sociales, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que el servicio opera nuevamente en todas las estaciones, desde Pantitlán hasta La Paz, en ambas direcciones. Con ello, se normalizó la movilidad para miles de usuarios que dependen diariamente de esta línea.

¿Qué Pasó en la Línea A del Metro?

Horas antes, las autoridades habían indicado que, debido a la falla, el servicio se ofrecía de manera provisional únicamente en el tramo de Pantitlán a Santa Marta. En tanto, el recorrido de Santa Marta a La Paz permanecía completamente suspendido, lo que generó afectaciones y retrasos en los traslados de los pasajeros.

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Personal técnico del Metro acudió de inmediato al punto afectado para realizar las labores necesarias y atender la ruptura de la catenaria. Durante varias horas, los equipos especializados trabajaron en la reparación del sistema eléctrico con el objetivo de restablecer la circulación de los trenes de forma segura.

Tras concluir las maniobras, el servicio fue reanudado en su totalidad, permitiendo nuevamente el flujo continuo a lo largo de toda la Línea A. Las autoridades capitalinas agradecieron la comprensión de los usuarios ante las molestias ocasionadas por esta situación.

Asimismo, el Metro reiteró que continuará informando oportunamente a través de sus canales oficiales sobre cualquier eventualidad en el servicio, con el fin de mantener a la ciudadanía al tanto y evitar mayores afectaciones en la movilidad diaria.

Personal de Baja Tensión concluyó los trabajos de empalme de los dos hilos de contacto en la catenaria de la Línea A del @MetroCDMX y realiza ajustes finales para reanudar de manera segura y confiable la operación lo antes posible.

Se mantiene el servicio provisional de Pantitlán… pic.twitter.com/cyvObqtAwm — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) March 31, 2026

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