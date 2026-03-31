Una tarde lluviosa con granizada y actividad eléctrica ha ocurrido este martes 31 de marzo en varios puntos de la Ciudad de México y en municipios del Edomex; en N+ te decimos las afectaciones viales y en el sistema de transporte público.

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Afectaciones en Metro de la CDMX

Video. Metro CDMX Hoy: Marcha de Seguridad por Lluvias Hoy 31 de Marzo 2026

#MetroAlMomento: Continúa lloviendo en la ciudad, se implementa marcha de seguridad en toda la Red. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.



Toma previsiones. pic.twitter.com/xxLKehTT1P — MetroCDMX (@MetroCDMX) March 31, 2026

Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la CDMX, se implementa marcha de seguridad en toda la red del Metro; destacan:

Línea 1

Línea 4

Línea 8

Linea B

Dicha medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar más seguridad en los trayectos; se pide tomar precauciones.

Andenes de estación Tasqueña

En la alcaldía Coyoacán, debido a las lluvias, hay filtración de agua en andenes de la estación Tasqueña del Metro de la CDMX, y esto genera encharcamientos, por lo que afecta el traslado de los usuarios.

Servicio provisional en Línea A

Además, el Metro de la CDMX dio a conocer que se implementa servicio provisional en la Línea A, de Pantitlán a Santa Marta en ambos sentidos. Se realiza revisión a la instalación eléctrica (rotura de catenaria).

Las estaciones Los Reyes y La Paz permanecen sin servicio.

Afectaciones por granizada y lluvias en el oriente de la CDMX

En el oriente de la capital, en la alcaldía Iztapalapa, se registró lluvia de moderada a fuerte con granizo, lo que alentó el tránsito.

En la zona de la calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Metro Peñón, se acentúa la carga vehicular, debido a las obras en la lateral que es alrededor de un kilómetro de cierre, con dirección a la México-Puebla.

Lluvia en Miguel Hidalgo

En la alcaldía Miguel Hidalgo, también se han registrado lluvias de ligeras a moderadas. En imágenes aéreas se pudo ver el cielo nublado: condiciones que se replicaron en toda la capital.

Lluvia en Benito Juárez

En la alcaldía Benito Juárez se registraron lluvias fuertes esta tarde. Videos que fueron grabados por testigos, dan cuenta de las condiciones en las calles de la demarcación.

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Con información de N+

HVI