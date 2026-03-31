Empeora Clima en CDMX: Estas Zonas Entran en Alerta por Tormenta con Granizo Hoy 31 de Marzo

El frío y la lluvia no dan tregua en la Ciudad de México; autoridades lanzaron una alerta por tormenta con granizo y fuertes vientos, en la CDMX. Aquí te damos los detalles sobre el pronóstico del clima de hoy, 31 de marzo de 2026, último día del tercer mes y plena primavera.

Alrededor de las 13:00 horas de este martes, comenzó a llover fuerte con granizo en algunas zonas de la Ciudad de México y Estado de México.

Desde la tarde del lunes, se registraron nevadas en el Ajusco y de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), continuará la caída de aguanieve en las zonas altas del sur de la Ciudad.

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Alerta amarilla por tormenta con granizo en CDMX

Ante el pronóstico del clima de hoy, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la CDMX activó alerta amarilla por la intensificación de la lluvia con granizo y fuertes vientos.

Las alcaldías que entraron en alerta amarilla son las siguientes:

Álvaro Obregón Benito Juárez Coyoacán Cuauhtémoc Iztacalco Iztapalapa Magdalena Contreras Miguel Hidalgo Milpa Alta Tláhuac Tlalpan Venustiano Carranza Xochimilco

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