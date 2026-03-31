Inicio Ciudad de México Empeora Clima en CDMX: Estas Zonas Entran en Alerta por Tormenta con Granizo Hoy 31 de Marzo

Empeora Clima en CDMX: Estas Zonas Entran en Alerta por Tormenta con Granizo Hoy 31 de Marzo

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Alrededor de las 13:00 horas de este martes, comenzó a llover fuerte con granizo en algunas zonas de la Ciudad de México y Estado de México

Al menos 10 alcaldías de la CDMX registran lluvias de mediana intensidad con caída de granizo, por lo que Protección Civil activó la alerta amarilla ante el pronóstico de precipitaciones fuertes.

Al menos 10 alcaldías de la CDMX registran lluvias de mediana intensidad con caída de granizo, por lo que Protección Civil activó la alerta amarilla ante el pronóstico de precipitaciones fuertes.

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El frío y la lluvia no dan tregua en la Ciudad de México; autoridades lanzaron una alerta por tormenta con granizo y fuertes vientos, en la CDMX. Aquí te damos los detalles sobre el pronóstico del clima de hoy, 31 de marzo de 2026, último día del tercer mes y plena primavera.

Alrededor de las 13:00 horas de este martes, comenzó a llover fuerte con granizo en algunas zonas de la Ciudad de México y Estado de México.

Desde la tarde del lunes, se registraron nevadas en el Ajusco y de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), continuará la caída de aguanieve en las zonas altas del sur de la Ciudad. 

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Alerta amarilla por tormenta con granizo en CDMX

Ante el pronóstico del clima de hoy, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la CDMX activó alerta amarilla por la intensificación de la lluvia con granizo y fuertes vientos.

Las alcaldías que entraron en alerta amarilla son las siguientes:

  1. Álvaro Obregón
  2. Benito Juárez
  3. Coyoacán 
  4. Cuauhtémoc
  5. Iztacalco
  6. Iztapalapa
  7. Magdalena Contreras
  8. Miguel Hidalgo
  9. Milpa Alta
  10. Tláhuac
  11. Tlalpan
  12. Venustiano Carranza
  13. Xochimilco

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