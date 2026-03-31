Volcán Popocatépetl Luce con Nieve en Plena Primavera: Refuerzan Vigilancia por Visitantes

Este martes, 31 de marzo de 2026, el Volcán Popocatépetl y el Nevado de Toluca, ubicados en el Estado de México, lucen cubiertos de nieve, en plena primavera.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó la caída de aguanieve en zonas montañosas con altitudes superiores a 3,800 metros sobre el nivel del mar, lo que incluye al Volcán Popocatépetl y el Nevado de Toluca.

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Refuerzan seguridad en Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl

Mediante un comunicado, el Gobierno del Estado de México informó que elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) adscritos a la Coordinación de Grupos Tácticos de Alta Montaña y Agreste Valle de México implementan acciones de vigilancia, prevención y proximidad social en el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl.

Esto como parte del operativo “Paliacate”, hay presencia policiaca en el Paso de Cortés, con orientación a visitantes y monitoreo por clima nublado y nieve en la zona.

Personal de Grupos Tácticos de Alta Montaña y Agreste mantiene vigilancia, prevención y proximidad social en el Parque Nacional #IztaPopo 🏔️



Como parte del operativo “Paliacate”, hay presencia en Paso de Cortés, con orientación a visitantes y monitoreo por clima nublado y (1-2) pic.twitter.com/PsdKl7Mxrb — Secretaría de Seguridad del Estado de México (@SS_Edomex) March 31, 2026

Además, durante este martes ha aumentado la presencia de visitantes, que hasta el momento suman 100 personas.

De manera complementaria, en el paraje de Tlamacas, cercano al volcán Popocatépetl, se realizan recorridos de seguridad y vigilancia con la finalidad de inhibir conductas ilícitas y reforzar la proximidad social con los visitantes. Cabe destacar que se trata de un área restringida por la actividad volcánica.

Mientras que el Parque Nacional Nevado de Toluca se encuentra cerrado de manera preventiva por la caída de nieve y bajas temperaturas.

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Con información de N+.

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