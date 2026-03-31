Nevado de Toluca Cierra sus Puertas Ante Riesgo por Neblina y Senderos Congelados
N+
Pese a la llegada de la primavera, el Nevado de Toluca permanece cerrado por nieve y senderos congelados; autoridades del Edoméx piden no intentar el acceso
COMPARTE:
Pese a la llegada de la primavera, el Nevado de Toluca amaneció este martes 31 de marzo cubierto de nieve y con acceso completamente cerrado. La Protección Civil y la Secretaría de Seguridad del Estado de México informaron que neblina densa, bajas temperaturas, viento y senderos congelados elevan el riesgo de accidentes para quienes intenten ingresar al volcán.
¿Por qué el Nevado de Toluca sigue cerrado pese al cambio de temporada?
Protección Civil del Estado de México detalló que la combinación de neblina, frío, viento y congelamiento en los senderos representa un peligro real para los visitantes.
La medida no tiene fecha de levantamiento: el cierre se mantendrá hasta nuevo aviso, y las autoridades pidieron a la población mantenerse informada a través de fuentes institucionales.
⚠️ El Nevado de Toluca permanece cerrado.— Secretaría de Seguridad del Estado de México (@SS_Edomex) March 31, 2026
Invitamos a la población a no insistir en el acceso, ya que esta medida es por su propia seguridad. Las condiciones actuales pueden representar un riesgo, por lo que es importante atender las indicaciones de las autoridades. pic.twitter.com/umTMEs27jc
Dos dependencias piden no insistir en el acceso
La Secretaría de Seguridad del Estado de México reforzó el llamado e indicó que las condiciones actuales pueden representar un riesgo, convocando a la ciudadanía a no intentar ingresar. La dependencia subrayó que la restricción responde exclusivamente a la seguridad de los visitantes.
Elementos de seguridad se encuentran apostados en la entrada del volcán para impedir el acceso, según material difundido por la propia dependencia.
Historias recomendadas:
- Localizan Viva a Carmiña Miroslava Castro Salazar tras Ser Privada de la Libertad en Sinaloa
- ¿Habrá Marcha de Conductores de App Hoy? Zona de Bloqueo por Protesta este 31 de Marzo 2026
- Inauguración de Tren al AIFA Se Retrasa: “Queremos Que Esté Certificado”, Afirma Sheinbaum
CT