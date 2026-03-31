Nevado de Toluca Cierra sus Puertas Ante Riesgo por Neblina y Senderos Congelados

Pese a la llegada de la primavera, el Nevado de Toluca amaneció este martes 31 de marzo cubierto de nieve y con acceso completamente cerrado. La Protección Civil y la Secretaría de Seguridad del Estado de México informaron que neblina densa, bajas temperaturas, viento y senderos congelados elevan el riesgo de accidentes para quienes intenten ingresar al volcán.

¿Por qué el Nevado de Toluca sigue cerrado pese al cambio de temporada?

Protección Civil del Estado de México detalló que la combinación de neblina, frío, viento y congelamiento en los senderos representa un peligro real para los visitantes.

La medida no tiene fecha de levantamiento: el cierre se mantendrá hasta nuevo aviso, y las autoridades pidieron a la población mantenerse informada a través de fuentes institucionales.

⚠️ El Nevado de Toluca permanece cerrado.



Invitamos a la población a no insistir en el acceso, ya que esta medida es por su propia seguridad. Las condiciones actuales pueden representar un riesgo, por lo que es importante atender las indicaciones de las autoridades. pic.twitter.com/umTMEs27jc — Secretaría de Seguridad del Estado de México (@SS_Edomex) March 31, 2026

Dos dependencias piden no insistir en el acceso

La Secretaría de Seguridad del Estado de México reforzó el llamado e indicó que las condiciones actuales pueden representar un riesgo, convocando a la ciudadanía a no intentar ingresar. La dependencia subrayó que la restricción responde exclusivamente a la seguridad de los visitantes.

Elementos de seguridad se encuentran apostados en la entrada del volcán para impedir el acceso, según material difundido por la propia dependencia.

Historias recomendadas:

CT