Inauguración de Tren al AIFA Se Retrasa: “Queremos Que Esté Certificado”, Afirma Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que la inauguración del Tren Lechería al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) se retrasará, después de que había informado que empezaría operaciones antes de Semana Santa 2026.

En la conferencia mañanera de hoy, 31 de marzo de 2026, la mandataria señaló que siguen las pruebas y no les han dado la certificación, por lo que la inauguración del Tren al AIFA se retrasará algunas semanas.

“Queremos que esté certificado para que se pueda operar”, afirmó Sheinbaum Pardo, quien no dio nueva posible fecha de inauguración.

Información en desarrollo…

Aquí puedes ver completa la conferencia mañanera de hoy

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Con información de N+.

RMT