¿A Qué Hora Abre y Cierra el Metro CDMX en Semana Santa? Horarios Oficiales de Jueves y Viernes

¡Toma precauciones! El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) operará con horario de día festivo el 2 y el 3 de abril de 2026, por la conmemoración de Semana Santa.

Por lo que aquí te decimos a qué hora iniciará y terminará el servicio en el Metro CDMX el Jueves y Viernes Santo, para que tomes previsiones, planees tus viajes y así evites afectaciones en tus traslados.

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Horario especial el 2 y 3 de abril

En redes sociales, el Metro capitalino informó que los día 2 y 3 de abril brindará servicio en horario de domingo y de día festivo en las estaciones de operación:

Inicio : 07:00 horas

: 07:00 horas Cierre: 24:00 horas

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Tu bici viaja en Metro

Adicionalmente, recordó que en ambos días aplicará el programa “Tu bici viaja en Metro”.

“Durante ambos días se aplicará el programa “Tu bici viaja en Metro”, por lo que las personas usuarias podrán ingresar con sus bicicletas durante toda la jornada. Toma previsiones y planea tu viaje”, indicó por su parte el director del Metro CDMX, Adrián Rubalcava.

En un comunicado, el Sistema de Transporte Colectivo además recomendó a quienes viajen con sus bicicletas usar preferentemente el primero y último vagón, así como obstruir el paso en las puertas del tren.

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Con información de N+.

spb