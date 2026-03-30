Ley Seca por Semana Santa 2026 en Iztapalapa: A Esta Hora Entra en Vigor y Estas son las Multas

A cuatro días de que inicien las celebraciones en Iztapalapa por Semana Santa 2026, las autoridades de la alcaldía dieron a conocer el operativo que se implementará para seguridad de los visitantes, lo que contempla, seguridad vial: calles cerradas, alternativas viales y ley seca.

¿Cuándo entra en vigor la ley seca?

La alcaldía Iztapalapa informó que la ley seca se aplicará los días jueves 2 y viernes 3 de abril, a partir de las 00:00 a las 23:59 horas.

Dicha medida aplicará en los ocho barrios tradicionales: San Ignacio, Santa Bárbara, La Asunción, San Lucas, San Pedro, San Miguel, San Pablo y San José, donde se realiza el Viacrucis.

Las multas por no respetar la ley seca por la Semana Santa 2026:

Multa de 21 a 30 unidades de medida (UMA), que va aproximadamente de 2 mil 375.94 pesos a 3 mil 394.20 pesos. Esto en caso de consumir alcohol en la vía pública. Sin embargo, si los establecimientos violan la ley, se les podría multar hasta con 280 mil pesos.

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Calles cerradas por Semana Santa en Iztapalapa

El Jueves Santo 2 de abril: Recorrido por los Ocho Barrios y el inicio de la representación, de las 14:00 horas y hasta las 23:30 horas de la noche.

Viernes Santo 3 de abril: Se realizará el Vía Crucis alrededor de las 13:00 horas de la tarde.

Sábado de Gloria 4 de abril. Las actividades darán inicio a las 19:30 horas y culminarán a las 22:00 horas.

Se contemplan diversos cierres de vialidades: Calzada Ermita Iztapalapa, el Jueves Santo, de las 12:00 horas a las 13:00 horas del viernes 3 de abril y el Viernes Santo, de las 6:00 a las 18:00 horas.

Alternativas viales:

Eje 5 Sur

Anillo Periférico

Avenida Tláhuac

Eje 3 Oriente

Año de Juárez

Avenida Andrés Molina Enriquez

Calzada de Tlalpan

Eje 4 Sur Plutarco Elías Calles

Eje 5 Sur Leyes de Reforma

Avenida Taxqueña.

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