Ley Seca por Semana Santa 2026 en Iztapalapa: A Esta Hora Entra en Vigor y Estas son las Multas
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La alcaldía publicó en la Gaceta las multas que se aplicarán para quienes infrinjan la ley seca; conoce las multas y el horario en que entrará en vigor la restricción
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A cuatro días de que inicien las celebraciones en Iztapalapa por Semana Santa 2026, las autoridades de la alcaldía dieron a conocer el operativo que se implementará para seguridad de los visitantes, lo que contempla, seguridad vial: calles cerradas, alternativas viales y ley seca.
¿Cuándo entra en vigor la ley seca?
La alcaldía Iztapalapa informó que la ley seca se aplicará los días jueves 2 y viernes 3 de abril, a partir de las 00:00 a las 23:59 horas.
Dicha medida aplicará en los ocho barrios tradicionales: San Ignacio, Santa Bárbara, La Asunción, San Lucas, San Pedro, San Miguel, San Pablo y San José, donde se realiza el Viacrucis.
Las multas por no respetar la ley seca por la Semana Santa 2026:
Multa de 21 a 30 unidades de medida (UMA), que va aproximadamente de 2 mil 375.94 pesos a 3 mil 394.20 pesos. Esto en caso de consumir alcohol en la vía pública. Sin embargo, si los establecimientos violan la ley, se les podría multar hasta con 280 mil pesos.
Calles cerradas por Semana Santa en Iztapalapa
El Jueves Santo 2 de abril: Recorrido por los Ocho Barrios y el inicio de la representación, de las 14:00 horas y hasta las 23:30 horas de la noche.
Viernes Santo 3 de abril: Se realizará el Vía Crucis alrededor de las 13:00 horas de la tarde.
Sábado de Gloria 4 de abril. Las actividades darán inicio a las 19:30 horas y culminarán a las 22:00 horas.
Se contemplan diversos cierres de vialidades: Calzada Ermita Iztapalapa, el Jueves Santo, de las 12:00 horas a las 13:00 horas del viernes 3 de abril y el Viernes Santo, de las 6:00 a las 18:00 horas.
Alternativas viales:
- Eje 5 Sur
- Anillo Periférico
- Avenida Tláhuac
- Eje 3 Oriente
- Año de Juárez
- Avenida Andrés Molina Enriquez
- Calzada de Tlalpan
- Eje 4 Sur Plutarco Elías Calles
- Eje 5 Sur Leyes de Reforma
- Avenida Taxqueña.
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