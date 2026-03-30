Anne Hathaway y Meryl Streep Llenan de Glamour CDMX para presentar 'El Diablo Viste a la Moda 2'

La Ciudad de México se convirtió en el epicentro del glamour y la moda este lunes 30 de marzo con la visita de Anne Hathaway y Meryl Streep, quienes eligieron la capital mexicana como la primera parada de la gira de prensa de El Diablo Viste a la Moda 2.

La jornada comenzó con una conferencia de prensa en el emblemático Museo Frida Kahlo, donde ambas actrices convivieron con medios e influencers, compartiendo detalles sobre la esperada secuela.

Más tarde, el glamour se trasladó al Museo Anahuacalli, que fungió como escenario de un exclusivo evento que combinó cine y moda. Ahí, Hathaway y Streep fueron recibidas con una pasarela protagonizada por 10 diseñadores mexicanos, quienes presentaron piezas inspiradas en el universo fashionista de la película.

Foto: N+

Emoción por el regreso de una historia icónica

Durante sus intervenciones, ambas actrices se mostraron entusiasmadas por traer la película a México y coincidieron en que aceptaron regresar a sus icónicos personajes tras leer el guion.

El evento también ofreció una experiencia única para los asistentes: la proyección de los primeros 20 minutos de la cinta, un adelanto que, hasta ahora, no había sido mostrado en ninguna otra parte del mundo.

Fecha de estreno

La secuela de El Diablo Viste a la Moda, que marcó a toda una generación, llegará a los cines el próximo 30 de abril, posicionándose como uno de los estrenos más esperados del año.

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