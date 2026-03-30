Céline Dion Regresa a los Escenarios en 2026: Dará Algunos Conciertos tras Pausa por Salud

Después de varios años alejada de los escenarios por motivos de salud, la cantante canadiense Céline Dion anunció su esperado regreso en 2026 con una serie de conciertos en París.

La intérprete confirmó que ofrecerá 10 presentaciones entre septiembre y octubre en la capital francesa, marcando así su reencuentro con el público tras una larga pausa. Los shows se realizarán en el recinto La Défense Arena, uno de los espacios más grandes de Europa, con capacidad para cerca de 40 mil personas.

A través de un emotivo video publicado en redes sociales, la cantante de 58 años expresó su entusiasmo por volver a los escenarios.

“Este año voy a recibir el mejor regalo de toda mi vida: poder verlos y cantar para ustedes”, compartió.

También aseguró sentirse fuerte, emocionada y profundamente agradecida con sus fans, aunque reconoció que los nervios forman parte de este regreso.

Video: Celine Dion Desborda Emoción en el Museo de Louvre, en París

¿Cuál es el estado de salud de Céline Dion?

La salud de Dion ha mostrado una mejoría que le permitirá retomar su carrera, luego de enfrentar el síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica poco común que le provocó rigidez muscular y espasmos dolorosos. Desde que reveló su diagnóstico en 2022, la artista se había mantenido alejada de las giras y presentaciones en vivo.

Su última gira, iniciada en 2019, tuvo que ser interrumpida primero por la pandemia de COVID-19 y posteriormente por sus problemas de salud, lo que la llevó a posponer en varias ocasiones su regreso, inicialmente previsto para 2025.

A pesar de estas dificultades, Dion sorprendió al mundo en 2024 con una impactante aparición durante la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde interpretó “L'hymne à l’amour” desde la Torre Eiffel, en uno de los momentos más memorables del evento.

Con más de cuatro décadas de trayectoria y cerca de 260 millones de discos vendidos, la ganadora de cinco premios Grammy prepara ahora un regreso en formato de residencia, con dos conciertos por semana, los miércoles y sábados, lo que le permitirá equilibrar su actividad artística con el cuidado de su salud.

La preventa de boletos comenzará el 7 de abril, mientras que la venta general se abrirá el 10 de abril, de acuerdo con información oficial.

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