Enhypen Confirma Gira Mundial e Incluye a México: Fechas, Precios y Todo lo Que Sabemos

La banda surcoreana de K-pop Enhypen confirmó su nueva gira mundial titulada “Blood Saga”, un tour que recorrerá Asia, América y Europa, y que finalmente incluye una esperada parada en México.

De acuerdo con el póster oficial del tour, la agrupación se presentará en la Ciudad de México el próximo 11 de julio de 2026, como parte de una serie de conciertos que iniciarán en Seúl y pasarán por ciudades como São Paulo, Lima, Dallas y Tokio.

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Una gira global con parada en Latinoamérica

El tour marcará el regreso de Enhypen a los escenarios internacionales con una propuesta ambiciosa que abarca múltiples continentes. En Latinoamérica, además de México, también visitarán Brasil y Perú, lo que consolida a la región como uno de sus mercados más importantes.

La gira arrancará el 1 de mayo de 2026 en Seúl y continuará durante varios meses, con fechas confirmadas incluso en 2027 en Europa y Asia.

¿Cuánto costarán los boletos en México?

Hasta ahora, los precios oficiales para el concierto en México no han sido confirmados. Sin embargo, tomando como referencia otros conciertos de la agrupación y eventos similares, los boletos podrían tener un rango amplio dependiendo de la zona y los beneficios.

En plataformas de reventa y estimaciones del mercado, las entradas para shows de Enhypen suelen comenzar desde aproximadamente 700 pesos y superar los 2,000 pesos en promedio, aunque los paquetes VIP pueden ser significativamente más costosos.

Además, experiencias VIP en otros países han llegado a partir de precios cercanos a los 99 euros, lo que sugiere que en México podrían existir paquetes premium con beneficios exclusivos.

Se espera que la preventa y venta general se anuncien en las próximas semanas.

La confirmación de México como parte del tour llega después de años de expectativa por parte del fandom ENGENE, que había solicitado activamente la visita del grupo desde su debut.

Enhypen, formado por BELIFT LAB, se ha consolidado como uno de los actos más relevantes del K-pop actual gracias a su estilo que mezcla pop, hip-hop y narrativa conceptual en sus álbumes.

Con este anuncio, la agrupación reafirma su crecimiento global y su conexión con el público latino, que se perfila como uno de los más entusiastas de la gira.

Más fechas por anunciar

Aunque ya se revelaron múltiples ciudades, el cartel oficial incluye la leyenda “More to come”, por lo que no se descartan nuevas fechas o incluso más conciertos en territorios ya anunciados.

Por ahora, México se prepara para recibir a Enhypen en lo que promete ser uno de los conciertos de K-pop más esperados de 2026.

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