¿Quiénes Son los Miembros de ENHYPEN Que Quedan Tras la Salida de Heeseung?

La salida de Heeseung de ENHYPEN tomó por sorpresa a millones de fans del K-pop alrededor del mundo.

El cantante, uno de los miembros fundadores del grupo, anunció que dejará la agrupación para iniciar una carrera como solista, aunque continuará bajo la agencia BELIFT LAB.

Tras esta decisión, la boy band formada en el reality I-LAND en 2020 pasará de tener siete integrantes a continuar sus actividades con seis miembros.

Pero ¿quiénes son los integrantes que permanecen en la agrupación y qué pasará con el liderazgo del grupo?

Los miembros de ENHYPEN que continúan en el grupo

Con la salida de Heeseung, ENHYPEN seguirá activo como un sexteto conformado por Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo, Jungwon y Ni-ki.

Estos son los integrantes que permanecen en la banda:

Jungwon: Vocalista, bailarín y líder del grupo.

Jay: Vocalista, rapero y bailarín.

Jake: Vocalista y bailarín.

Sunghoon: Vocalista y bailarín.

Sunoo: Vocalista y bailarín.

Ni-ki: Rapero, bailarín y el miembro más joven (maknae).

El origen de ENHYPEN

El grupo debutó el 30 de noviembre de 2020 con el miniálbum Border: Day One, y desde entonces se ha consolidado como uno de los actos más destacados de la llamada cuarta generación del K-pop.

¿Quién será el nuevo líder tras la salida de Heeseung?

Aunque la salida de Heeseung cambia la dinámica interna del grupo, el liderazgo de ENHYPEN no tendría modificaciones importantes.

Desde su debut, el líder oficial ha sido Yang Jungwon, quien fue elegido para ese rol antes del lanzamiento del grupo debido a su capacidad para tomar decisiones y mantener la cohesión entre los integrantes.

Por esta razón, Jungwon continuará como líder del grupo incluso después de la salida de Heeseung.

¿Por qué se fue Heeseung de ENHYPEN?

La agencia del grupo explicó que la decisión se tomó después de conversaciones internas sobre el futuro artístico de cada integrante. Según el comunicado, Heeseung decidió seguir “su propia visión musical”, lo que lo llevará a desarrollar proyectos como solista bajo el mismo sello.

El cantante también compartió una carta dirigida a los fans en la que agradeció el apoyo recibido durante los años que formó parte de la agrupación.

Aunque la salida de uno de sus miembros fundadores marca un momento importante en la historia del grupo, ENHYPEN continuará con seis integrantes mientras prepara nuevas actividades y proyectos musicales.

Para los fans, esta nueva etapa representa tanto el inicio de la carrera solista de Heeseung como la evolución de una de las boy bands más populares del K-pop actual.

Historias recomendadas:

Heeseung Se Va de ENHYPEN: ¿Qué Pasó y Por Qué Dejará al Grupo de K-Pop? Esto Es lo Que Se Sabe

Kathryn Hahn Ha Sido Elegida Oficialmente como Madre Gothel en el Live Action de 'Enredados'