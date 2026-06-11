Fiscalía de Michoacán Ofrece Recompensa por Escolta de Carlos Manzo

La Fiscalía de Michoacán ofrece recompensa por el escolta de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, asesinado en noviembre de 2025; estos son los detalles

La Fiscalía de Michoacán ofrece recompensa por escolta de Carlos ManzoFoto: Especial

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Recompensa de 100 mil pesos por el escolta de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan asesinado. ¿Qué se sabe de José Manuel Jiménez? La Fiscalía de Michoacán investiga.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+