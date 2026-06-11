Fiscalía de Michoacán Ofrece Recompensa por Escolta de Carlos Manzo

El caso del homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, sigue bajo investigación y ahora la Fiscalía de Michoacán, ofrece una recompensa de 100 mil pesos por el hombre que trabajaba como su escolta, pero, ¿quién es y de qué lo acusan?

De acuerdo con las autoridades, la emisión del acuerdo de ofrecimiento de recompensa con el folio FGEM N° 22/2026 forma parte de las acciones de investigación y procuración de justicia para combatir la impunidad y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas.

“Nuestro compromiso es con la justicia y con las víctimas”, afirmó.

Asimismo, refirió que la información podrá ser proporcionada de manera confidencial en la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, a través del correo electrónico recompensas@fiscaliamichoacan.gob.mx o mediante la línea telefónica 800 890 81 06.

¿Quién es el escolta de Carlos Manzo y de qué lo acusan?

La Fiscalía de Michoacán aseguró que la recompensa de 100 mil pesos es para obtener información que ayude a localizar y posteriormente detener al escolta de Carlos Manzo.

El hombre es identificado como José Manuel Jiménez Miranda de 61 años de edad. El sospechoso es señalado por el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, ex presidente municipal de Uruapan.

José Manuel Jiménez Miranda, quien fue escolta de Carlos Manzo, es de nacionalidad mexicana, de complexión media, tez morena clara, rostro ovalado, ligeramente alargado, cabello corto, oscuro y lacio, frente amplia, cejas oscuras pobladas y rectas.

También tiene ojos oscuros de tamaño medio, nariz recta de tamaño mediano, labios medianos, mentón definido, pómulos moderadamente pronunciados, así como orejas de tamaño medio y presenta barba y bigote cortos entrecanos.

Carlos Manzo fue asesinado a balazos durante un evento por Día de Muertos en la plaza principal de Uruapan, Michoacán. Su muerte desató una serie de movilizaciones para exigir justicia por el líder del “Movimiento del Sombrero”.

EPP