Kathryn Hahn Ha Sido Elegida Oficialmente como Madre Gothel en el Live Action de 'Enredados'

La actriz Kathryn Hahn ha sido confirmada oficialmente como la villana Madre Gothel en el esperado live action de Enredados, la adaptación de Disney basada en su película animada de 2010 inspirada en el cuento de Rapunzel.

El anuncio se dio a conocer a través de redes sociales, donde la propia Hahn compartió un video luciendo una camiseta con el nombre del personaje. La publicación fue realizada en colaboración con Walt Disney Studios, que acompañó el clip con el mensaje: “¿Quieren que sea la villana? Está bien. Kathryn Hahn es Madre Gothel en el live action de Tangled”.

La noticia confirma a la actriz después de meses de especulación en torno al casting del proyecto. Desde enero de 2026 varios medios reportaban que Hahn, conocida por interpretar a Agatha Harkness en el universo Marvel, estaba en negociaciones para asumir el papel de la antagonista principal de la historia.

Katherine Hahn, la villana de Enredados

En el live action de Enredados, Hahn dará vida a la manipuladora mujer que mantiene encerrada a Rapunzel en una torre para aprovechar los poderes mágicos de su cabello y así conservar su juventud.

La película también ya tiene confirmados a sus protagonistas: Teagan Croft interpretará a Rapunzel y Milo Manheim dará vida a Flynn Rider, el carismático ladrón que ayuda a la princesa a escapar de su encierro.

El proyecto forma parte de la estrategia de Disney de adaptar en formato live action varios de sus clásicos animados. Enredados, estrenada originalmente en 2010, fue un éxito mundial que recaudó más de 590 millones de dólares en taquilla y se convirtió en una de las versiones modernas más populares del cuento de Rapunzel.

Aunque Disney aún no ha anunciado una fecha oficial de estreno para esta nueva versión, la confirmación del casting de Hahn sugiere que la producción continúa avanzando y que el filme podría llegar a los cines en los próximos años.