¿Quién es Teagan Croft? Edad y 5 Datos Sobre Rapunzel en el Live Action de la Película Enredados

Habemus Rapunzel de carne y hueso. Disney confirmó que la actriz Teagan Croft será la encargada de interpretar a Rapunzel en la esperada adaptación live action de Enredados (Tangled), la película inspirada el clásico animado de 2010.

¿Quién es Teagan Croft y qué edad tiene?

Teagan Croft nació el 23 de abril de 2004 en Sídney, Nueva Gales del Sur, Australia, y actualmente tiene 21 años de edad.

La actriz australiano-estadounidense comenzó su carrera desde muy pequeña, participando en teatro y televisión local, y más tarde logró reconocimiento internacional gracias a su papel como Rachel Roth / Raven en la serie Titans del DC Universe, donde interpretó a un personaje complejo con habilidades sobrenaturales.



5 datos que debes saber sobre Teagan Croft:



Es la nueva Rapunzel de Disney

Teagan Croft fue oficialmente elegida para dar vida a Rapunzel en el live action de Enredados, junto a Milo Manheim —quien interpretará a Flynn Rider— en la película dirigida por Michael Gracey.

Debutó como actriz cuando era niña

Su carrera comenzó con un papel en teatro y en televisión australiana con una participación en la popular telenovela Home and Away cuando era niña, lo que le abrió las puertas al mundo de la actuación.

Su carrera despegó por su papel en Titans

El papel que la catapultó a la fama fue el de Raven en la serie de superhéroes Titans, donde interpretó a uno de los personajes más queridos y complejos del universo DC, destacando por su madurez actoral.

Tiene experiencia internacional en cine

Además de televisión, Croft ha participado en películas como True Spirit (2023), un drama biográfico sobre la navegación oceánica,que protagonizó junto a Anna Paquin y Cliff Curtis.

Rapunzel: su papel más importante hasta ahora

Interpretar a Rapunzel implica personificar a una princesa que, en la historia original, pasa de vivir aislada en una torre a descubrir el mundo exterior y a sí misma. El personaje es uno de los más icónicos de Disney, famoso por su valentía, optimismo y pelo mágico de 20 metros.

El anuncio de Disney es un paso importante en la carrera de Teagan Croft, lo que seguramente la posicionará como una de las caras jóvenes más prometedoras de Hollywood.

El papel de Rapunzel no solo la lleva a protagonizar un filme de alto perfil global, sino que además demuestra la confianza del estudio en su talento para afrontar un personaje con gran carga emocional y presencia en pantalla.

Con el inicio de producción previsto para junio de 2026 en Reino Unido, Enredados se perfila como uno de los estrenos más esperados del calendario cinematográfico, con expectativas tanto por el elenco como por la dirección, música y reinterpretación de una historia que ha marcado a una generación.

