¿Cuánto Cuesta Viajar a Ver Conciertos de BTS en Colombia? Precios de Boletos y Fechas de Venta

BTS ha anunciado conciertos en Colombia y otros países de Latinoamérica, luego de arrasar con la venta en México. Si tú no alcanzaste boletos para las presentaciones en la Ciudad de México o quieres disfrutar un evento más de la agrupación de K-pop, te contamos cuánto cuesta viajar a Colombia, incluyendo precios de boletos y fechas de venta para las presentaciones en Bogotá.

Y es que, como te dimos a conocer, el viernes, la agrupación surcoreana anunció nuevas fechas de presentaciones en Latinoamérica, esto luego de que volaran los boletos para los shows en México, que se dan bajo el contexto de su gira de regreso. El tour inició con el concierto en Seúl.

La boy band logró agotar en tiempo récord los boletos para sus tres conciertos de mayo 2026 en el Estadio GNP Seguros de la CDMX, con más de 1.1 millones de fans en fila virtual. La alta demanda generó polémica por fallas en Ticketmaster e incluso la presidenta Claudia Sheinbaum se posicionó al respecto, pidiendo más fechas en el país.

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¿Cuánto cuesta viajar a Colombia para ver a BTS?

De acuerdo con el sitio especializado SkyScanner, el costo del vuelo sencillo promedio a Colombia desde México es de $2,642 pesos; sin embargo, éste puede aumentar de acuerdo con las fechas del vuelo, la demanda y el tipo de asiento, así como la aerolínea.

El hospedaje en Bogotá, ciudad donde se encuentra el Estadio Nemesio Camacho El Campín, comienza en 30.000 COP (alrededor de 250 pesos mexicanos) en hostales compartidos o moteles, y aproximadamente 750 pesos mexicanos por noche en hoteles económicos.

Finalmente, el precio de los boletos para los conciertos de BTS en Colombia inicia en 1485 pesos mexicanos (300.000 COP), mientras que la entrada más cara, que es la que incluye el paquete VIP y acceso al sound check es de 14 mil 623 pesos (2.953.000 COP).

Te recordamos que los shows de BTS en Colombia serán el 2 y 3 de octubre.

Precios de boletos para conciertos de BTS en Colombia y mapa del evento. Imagen: Ticketmaster

¿Cuándo salen a la venta los boletos de conciertos de BTS Colombia?

La venta de entradas se realizará en varias fases, comenzando con el registro para fans:

Registro para preventa (ARMY Membership)

Disponible del 27 de marzo al 2 de abril de 2026 (según zona horaria)

Preventa exclusiva para ARMY

7 de abril de 2026 (inicio)

Disponible hasta el 8 de abril de 2026

Los horarios varían por ciudad, pero en la mayoría de los casos comienzan desde la mañana en horario local.

¿Cuándo es la venta general?

Si no cuentas con membresía, podrás comprar boletos en la venta general:

10 de abril de 2026

Desde las 10:00 a.m. (hora local) en la mayoría de ciudades

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