Lo Que se Sabe de la Pelea en Concierto de Grupo Firme en Tegucigalpa, Honduras

La presentación de Grupo Firme en Tegucigalpa, Honduras, se vio opacada por un episodio de violencia registrado la noche del 20 de marzo dentro del Estadio Nacional Chelato Uclés, donde miles de asistentes se congregaron para disfrutar del espectáculo.

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, el incidente comenzó cuando un sujeto inició una confrontación física en medio del público. Las imágenes muestran empujones, golpes y momentos de tensión que generaron alarma entre quienes se encontraban cerca del altercado.

Grupo Firme Habla sobre la Polémica de los Narcocorridos

En cuestión de segundos, la situación escaló. En uno de los momentos más impactantes, una mujer fue lanzada hacia las gradas, provocando su caída ante la mirada de otros asistentes. Los videos también evidencian que el agresor continuó atacando a quienes estaban a su alrededor, mientras algunos intentaban intervenir para frenar la violencia.

Agresividad y caos

Pese a los esfuerzos de otros asistentes por contener la situación, el hombre mantuvo una actitud agresiva durante varios instantes, lo que incrementó el caos en esa zona del recinto.

Eduin Caz Solicita a Fans que no le Pidan Cantar Narcocorrido en Concierto en Veracruz

Hasta el momento, no existe un reporte oficial que confirme personas con heridas de gravedad. Sin embargo, las grabaciones sugieren que varios asistentes resultaron afectados durante el incidente.

Ni los organizadores del evento ni las autoridades locales han emitido un posicionamiento detallado sobre lo ocurrido. Por su parte, Grupo Firme tampoco ha fijado una postura pública; en sus redes sociales, la agrupación ha continuado compartiendo contenido relacionado con sus presentaciones y actividades previas al concierto en Tegucigalpa.

Historias recomendadas:

Apuñalamiento en el Centro de Los Ángeles, California, Deja al Menos 6 Personas Lesionadas

Fuertes Vientos de Hasta 59 km/h Derriban 4 Árboles en la CDMX; Activan Alerta Amarilla