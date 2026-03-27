BTS Anuncia Nuevas Fechas en Latinoamérica: ¿Cuándo Inicia la Preventa y Cómo Comprar Boletos?

La banda surcoreana BTS confirmó su esperado regreso a Latinoamérica como parte del “BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’”, una gira global que marca su retorno a los escenarios tras varios años de pausa.

El anuncio fue realizado por su agencia BigHit Music a través de Weverse, donde también se detallaron las fechas de conciertos, preventa y venta general para los países de la región.

Profeco Vigilará la Venta de Boletos para Conciertos de BTS en México

Fechas confirmadas en Latinoamérica

El tour llegará a cinco ciudades clave:

Bogotá, Colombia – 2 y 3 de octubre de 2026

Lima, Perú – 9 y 10 de octubre de 2026

Santiago, Chile – 16 y 17 de octubre de 2026

Buenos Aires, Argentina – 23 y 24 de octubre de 2026

São Paulo, Brasil – 28, 30 y 31 de octubre de 2026

Estos conciertos forman parte de una gira mundial que contempla más de 80 shows en distintos continentes.

¿Cuándo inicia la preventa de boletos?

La venta de entradas se realizará en varias fases, comenzando con el registro para fans:

Registro para preventa (ARMY Membership)

Disponible del 27 de marzo al 2 de abril de 2026 (según zona horaria)

Preventa exclusiva para ARMY

7 de abril de 2026 (inicio)

Disponible hasta el 8 de abril de 2026

Los horarios varían por ciudad, pero en la mayoría de los casos comienzan desde la mañana en horario local.

¿Cuándo es la venta general?

Si no cuentas con membresía, podrás comprar boletos en la venta general:

10 de abril de 2026

Desde las 10:00 a.m. (hora local) en la mayoría de ciudades

En Santiago inicia a la 1:00 p.m.

¿Cómo comprar boletos para BTS?

El proceso para conseguir entradas será el siguiente:

Registrarte en Weverse con tu cuenta oficial

Solicitar acceso a la preventa ARMY (si tienes membresía)

Esperar confirmación para participar en la preventa

Comprar boletos a través de plataformas oficiales como Ticketmaster (según el país)

Este sistema busca controlar la alta demanda y evitar la reventa, una práctica que ha generado polémica en giras anteriores.

El “ARIRANG Tour” representa uno de los eventos musicales más grandes de la década.

La gira acompaña el lanzamiento de su álbum Arirang (2026), lo que consolida una nueva etapa en la carrera del grupo.

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