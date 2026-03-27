BTS Anuncia Nuevas Fechas en Latinoamérica: ¿Cuándo Inicia la Preventa y Cómo Comprar Boletos?
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BTS regresa a Latinoamérica con su tour 2026: conoce las fechas, cuándo empieza la preventa ARMY y cómo comprar boletos en cada país.
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La banda surcoreana BTS confirmó su esperado regreso a Latinoamérica como parte del “BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’”, una gira global que marca su retorno a los escenarios tras varios años de pausa.
El anuncio fue realizado por su agencia BigHit Music a través de Weverse, donde también se detallaron las fechas de conciertos, preventa y venta general para los países de la región.
Fechas confirmadas en Latinoamérica
El tour llegará a cinco ciudades clave:
Bogotá, Colombia – 2 y 3 de octubre de 2026
Lima, Perú – 9 y 10 de octubre de 2026
Santiago, Chile – 16 y 17 de octubre de 2026
Buenos Aires, Argentina – 23 y 24 de octubre de 2026
São Paulo, Brasil – 28, 30 y 31 de octubre de 2026
Estos conciertos forman parte de una gira mundial que contempla más de 80 shows en distintos continentes.
¿Cuándo inicia la preventa de boletos?
La venta de entradas se realizará en varias fases, comenzando con el registro para fans:
Registro para preventa (ARMY Membership)
Disponible del 27 de marzo al 2 de abril de 2026 (según zona horaria)
Preventa exclusiva para ARMY
7 de abril de 2026 (inicio)
Disponible hasta el 8 de abril de 2026
Los horarios varían por ciudad, pero en la mayoría de los casos comienzan desde la mañana en horario local.
¿Cuándo es la venta general?
Si no cuentas con membresía, podrás comprar boletos en la venta general:
10 de abril de 2026
Desde las 10:00 a.m. (hora local) en la mayoría de ciudades
En Santiago inicia a la 1:00 p.m.
¿Cómo comprar boletos para BTS?
El proceso para conseguir entradas será el siguiente:
Registrarte en Weverse con tu cuenta oficial
Solicitar acceso a la preventa ARMY (si tienes membresía)
Esperar confirmación para participar en la preventa
Comprar boletos a través de plataformas oficiales como Ticketmaster (según el país)
Este sistema busca controlar la alta demanda y evitar la reventa, una práctica que ha generado polémica en giras anteriores.
El “ARIRANG Tour” representa uno de los eventos musicales más grandes de la década.
La gira acompaña el lanzamiento de su álbum Arirang (2026), lo que consolida una nueva etapa en la carrera del grupo.
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