¿Qué Significa la Canción de El Rey León? Demandan a Comediante por Traducción Que se Hizo Viral

La icónica canción inicial de El Rey León, y una de las más reconocibles en la historia del cine, está en el centro de una polémica legal que ha puesto de nuevo sobre la mesa su verdadero significado.

El compositor sudafricano Lebohang Morake, conocido como Lebo M y responsable del famoso canto que abre “Circle of Life”, presentó una demanda millonaria contra el comediante Learnmore Jonasi por, presuntamente, tergiversar el significado de la letra en tono de burla.

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¿Qué significa realmente la canción?

El fragmento más famoso del tema comienza con la frase en zulú:

“Nants’ingonyama bagithi Baba”, que durante años ha intrigado a millones de espectadores.

De acuerdo con la traducción oficial utilizada por Disney, este verso significa:

“Todos aclaman al rey, nos inclinamos ante su presencia”, una expresión ligada a tradiciones africanas de alabanza real y simbología de poder.

El canto forma parte de una tradición oral conocida como poesía de alabanza, utilizada para celebrar la llegada o la figura de un rey, lo que conecta directamente con la escena inicial de la película: la presentación de Simba como heredero del trono.

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La traducción "de broma" que desató la polémica

El conflicto comenzó cuando Jonasi, durante un podcast y rutinas de stand-up, afirmó que la frase simplemente significaba:

“Mira, ahí hay un león. Oh Dios mío”, lo que porovocó risas y conversación en redes. Pero no solo eso, muchas personas en internet dieron por cierta esta traducción.

Para Lebo M, esta interpretación no solo es incorrecta, sino que reduce el valor cultural del canto y lo convierte en una broma simplista.

En su demanda, asegura que el comediante presentó esa versión como un hecho, no como un chiste, afectando su reputación y sus relaciones profesionales, incluyendo vínculos con Disney.

Una batalla entre cultura y comedia

El compositor sostiene que la canción representa más de 30 años de trabajo artístico y herencia cultural africana, mientras que el comediante ha defendido que su intención era humorística y abrir conversación sobre cómo se representa África en el entretenimiento global.

La demanda, presentada en Los Ángeles, reclama hasta 27 millones de dólares por daños y perjuicios.

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