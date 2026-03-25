Amenazas contra Actor Que Da Vida a Snape, Obligan a Reforzar Seguridad en Set de 'Harry Potter'

La nueva serie de Harry Potter, enfrenta problemas fuera del set. Además de haber generado conversación por las declaraciones de la creadora del universo, J.K. Rowling, contra la comunidad trans, ahora se suma otra polémica.

El actor británico Paapa Essiedu, fan de la saga desde que era niño, y quien dará vida a Snape, reveló haber recibido amenazas de muerte por interpretar el papel al que Alan Rickman personificó en el universo cinematográfico de esta historia.

De acuerdo con medios internacionales, la producción tomó la decisión de reforzar la seguridad en el set tras los mensajes violentos dirigidos al elenco, particularmente hacia Essiedu, cuya elección para interpretar a este personaje ha generado reacciones encontradas.

El actor señaló que ha sido objeto de comentarios racistas y amenazas explícitas desde que fue elegido como el nuevo Snape. Entre los mensajes destacan frases como "renuncia o te mataré".

Joven se Encuentra con el Protagonista de Harry Potter en Librería

¿Cuál ha sido el impacto para Essiedu?

El actor reconoció que estos mensajes han tenido impacto en su salud mental y emocional, aunque aseguró que sigue comprometido con el proyecto.

"Nadie debería enfrentar esto por hacer su trabajo", declaró en una entrevista.

A pesar de los cuestionamientos de los fans, la producción de la serie ha mantenido su respaldo al actor.

La serie, según la producción, busca ser una versión más fiel a los libros de J.K. Rowling, de lo que fue la saga cinematográfica y prevé su estreno en 2026, con un enfoque a largo plazo que abarcaría varias temporadas a lo largo de varios años.

Esta noticia surge en medio de debates intensos entre fans de series y películas sobre representación y diversidad en las elecciones de los elencos y las historias, lo que sigue provocando reacciones polarizadas.

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