Polémica entre Jorginho y Chappell Roan: Guardia Rompe el Silencio y Pide Perdón

La polémica entre el futbolista Jorginho y la cantante Chappell Roan dio un nuevo giro luego de que el guardia de seguridad involucrado en el incidente finalmente hablara públicamente.

¿Qué pasó? Un poco de contexto:

El conflicto comenzó el pasado 21 de marzo en un hotel de São Paulo, Brasil, donde Jorginho y su familia coincidieron con Chappell Roan previo al festival Lollapalooza.

Según relató Jorginho, su hija de 11 años se emocionó al ver a la artista durante el desayuno, pero poco después un guardia de seguridad se acercó de forma “agresiva” para reprenderla, lo que la dejó llorando.

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El guardia rompe el silencio

Días después del escándalo, el guardia identificado como Pascal Duvier, quien ha trabajado anteriormente con celebridades, emitió un mensaje en el que asumió toda la responsabilidad y deslindando a Chappell.

“Asumo toda la responsabilidad”, declaró, explicando que tomó una “decisión de juicio” basada en preocupaciones de seguridad.

Duvier también aclaró que no formaba parte del equipo de seguridad de Chappell Roan y que actuó de manera independiente, intentando justificar su intervención por un contexto de alerta previa.

La versión de Chappell Roan

Tras las acusaciones iniciales, la cantante negó haber ordenado cualquier acción contra la menor y aseguró que ni siquiera estuvo al tanto del incidente en el momento en que ocurrió.

A través de redes sociales, Roan expresó su preocupación por lo sucedido y reiteró que no tolera comportamientos agresivos hacia fans, especialmente niños.

Su equipo también respaldó esta versión, subrayando que el guardia no pertenece a su staff y que ella no tuvo ningún tipo de interacción con la familia.

La postura de la familia

Por su parte, la madre de la menor, Catherine Harding, cuestionó la explicación del guardia y puso sobre la mesa la responsabilidad indirecta de las celebridades sobre el comportamiento de personas vinculadas a su entorno.

El propio Jorginho había criticado duramente lo ocurrido, asegurando que la reacción fue desproporcionada frente a la actitud de su hija, quien, según él, solo intentó confirmar si era ella.

Aunque el guardia ya se disculpó y Chappell Roan ya se deslindó del caso, en redes siguen habiendo comentarios y memes en torno al caso, específicamente contra la cantanrte.

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