Alejandra Guzmán Sufre Accidente, Revela Enrique Guzmán: ¿Qué Se Sabe de su Estado de Salud?

La cantante mexicana Alejandra Guzmán sufrió un accidente doméstico que afectó su cadera, así lo confirmó su padre, el también cantante Enrique Guzmán.

Guzmán reveló los detalles del incidente y tranquilizó al público sobre el estado actual de la llamada “Reina del Rock”.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con el propio Enrique Guzmán, Alejandra sufrió una caída dentro de su casa tras tropezar con uno de sus perros. El golpe fue directo en la cadera, lo que provocó que se le “zafara” nuevamente esta articulación.

El intérprete explicó que la lesión se produjo en una zona especialmente vulnerable, ya que su hija cuenta con prótesis de titanio en ambas caderas debido a problemas médicos previos.

“Se le atravesó el perro, se cayó y se pegó en la cadera”, relató el cantante, quien añadió que el impacto incluso afectó un nervio en la pierna.

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¿Cuál es el estado de salud actual de Alejandra Guzmán?

Pese a la preocupación inicial, la situación no pasó a mayores. Enrique Guzmán aseguró que la cantante no requirió hospitalización y que su estado de salud es estable.

Incluso, señaló que las molestias podrían aliviarse con tratamiento básico, como masajes, y que se mantiene en comunicación constante con ella.

“Creo que ya está bien”, afirmó el cantante, descartando complicaciones graves tras la caída.

En los últimos años, la artista ha enfrentado múltiples complicaciones derivadas de intervenciones quirúrgicas, incluyendo operaciones de columna y la colocación de prótesis en la cadera.

Además, ha sufrido episodios similares en el pasado, como dislocaciones durante presentaciones y caídas que han agravado su condición física.

Hasta el momento, Alejandra Guzmán no se ha pronunciado públicamente sobre el accidente. Sin embargo, el reporte de su padre indica que la situación está bajo control y no representa un riesgo mayor para su salud.

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