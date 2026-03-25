Hospitalizan de Emergencia a Kika Edgar: Cancela Shows de Último Minuto

La cantante y actriz mexicana Kika Edgar fue hospitalizada de emergencia y sometida a una cirugía urgente, lo que la obligó a cancelar varias presentaciones programadas.

De acuerdo con información confirmada por su equipo, la artista presentó un cuadro de apendicitis poco después de llegar a Hermosillo, Sonora, lo que derivó en una intervención quirúrgica inmediata.

¿Qué pasó con Kika Edgar?

El malestar comenzó de forma repentina tras su arribo a Sonora, por lo que fue trasladada de inmediato a un hospital, donde especialistas determinaron que requería cirugía urgente.

En un comunicado oficial se detalló que la operación fue necesaria “derivada de un cuadro de apendicitis”, lo que confirmó la gravedad de la situación y la urgencia del procedimiento.

Actualmente, Kika Edgar permanece hospitalizada y bajo supervisión médica especializada, enfocada en su recuperación.

Cancela shows en Sonora y Puebla

Debido a esta situación, la intérprete tuvo que cancelar de último momento sus compromisos profesionales. Entre los eventos afectados están:

Su presentación del 25 de marzo en Cananea, Sonora

El show del 27 de marzo en Puebla

Para no afectar al público, se informó que la cantante Myriam Montemayor tomará su lugar en ambas fechas.

De rumores falsos a una situación real

La hospitalización ocurre días después de que la artista desmintiera rumores en redes sociales que aseguraban que estaba desaparecida.

¿Cuál es su estado de salud actual?

Hasta el momento, no se han dado detalles específicos sobre su evolución, pero su equipo ha reiterado que la prioridad es su bienestar y que se espera un nuevo reporte en los próximos días.

Mientras tanto, seguidores y colegas han enviado mensajes de apoyo a la cantante, quien deberá mantenerse alejada de los escenarios hasta recibir el alta médica.

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