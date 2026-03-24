José Ángel Bichir Reaparece Tras Caída de Tercer Piso en Departamento de la Narvarte, en CDMX

El actor mexicano José Ángel Bichir reapareció públicamente luego del accidente que sufrió tras caer desde el tercer piso de un edificio en la colonia Narvarte Poniente, en la Ciudad de México, un hecho que generó preocupación entre sus fans y el medio artístico por su estado de salud.

El incidente ocurrió el pasado 13 de marzo, cuando el intérprete fue trasladado de emergencia al Hospital Rubén Leñero con múltiples lesiones, entre ellas fracturas en el rostro y el abdomen, además de golpes en distintas partes del cuerpo.

La reaparición de José Ángel Bichir

Días después del accidente, el actor fue captado a su salida del hospital, donde ofreció sus primeras declaraciones. Bichir dijo que aún no comprende del todo lo que sucedió y que continúa en proceso de recuperación.

“Estoy muy mal… no entiendo muy bien qué ha pasado”, expresó ante medios.

De acuerdo con los reportes, Bichir fue dado de alta días después, aunque deberá continuar con tratamientos médicos y terapia para su recuperación física y emocional.

Las secuelas físicas que enfrenta

El accidente dejó diversas secuelas en el actor, particularmente en el rostro. Su familia confirmó que perdió piezas dentales y presenta lesiones que requerirán intervenciones médicas, incluyendo procedimientos odontológicos y cirugía en la nariz.

Además, sufrió traumatismos en otras zonas del cuerpo como la clavícula y el talón, lo que implica un proceso de rehabilitación prolongado.

¿Qué provocó la caída?

Aunque en un inicio surgieron distintas versiones, la familia del actor aclaró que el incidente estuvo relacionado con una crisis de salud mental, descartando que se tratara de un acto intencional.

En un comunicado, subrayaron la importancia de entender este tipo de episodios como emergencias médicas y no como decisiones conscientes, abriendo conversación sobre la salud emocional en la industria del entretenimiento.

Incluso, se reveló que el impacto pudo haber sido menor gracias a que su caída fue amortiguada por cables, lo que evitó consecuencias fatales.

Actualmente, José Ángel Bichir continúa su recuperación fuera del hospital, enfocado en su rehabilitación tanto física como emocional.

El actor, miembro de la reconocida dinastía Bichir, enfrenta ahora una nueva etapa marcada por la recuperación y el acompañamiento profesional y familiar para hacer frente a un episodio complicado para él y sus seres queridos.

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