Samo Rompe el Silencio sobre Comentario de Mario Domm en su Contra en Concierto: Esto Dijo

La reciente presentación del grupo Camila en la Feria de las Fresas 2026, en Irapuato, desató una nueva polémica entre sus integrantes, luego de que Mario Domm exhibiera públicamente la ausencia de Samo en pleno concierto. Horas después, el cantante veracruzano rompió el silencio.

Cristian Castro Ofrece Concierto en el Auditorio Nacional y Detiene Show para Firmar un Plátano

Mario Domm estalla contra Samo en pleno concierto

Durante el show, Mario Domm no ocultó su molestia por la ausencia de Samo y lanzó un comentario directo frente al público.

El cantante expresó que no era la primera vez que su compañero faltaba a una presentación y aseguró que estaba “cansado de disculparlo”.

Incluso, cuestionó a los asistentes sobre si debían continuar con el concierto sin él, lo que generó sorpresa y reacciones inmediatas entre los fans.

Samo, por su parte, había informado previamente en redes que no participaría en el show por “motivos ajenos a su persona”.

¿Qué dijo Samo sobre su ausencia en el concierto de Camila en Irapuato?

Tras la controversia, Samo respondió públicamente a los señalamientos de su compañero, aclarando las razones detrás de su ausencia.

El cantante explicó que su decisión no tuvo que ver con falta de compromiso, sino con problemas legales que le impidieron presentarse en el concierto.

Además, aclaró que sí tenía intención de estar en el escenario, desmintiendo la idea de que simplemente “no quiso asistir”, como insinuó Domm.

“Me quiero disculpar con los fans y el público en general. Les doy toda la razón de que hayan escrito tantas frases llenas de odio en redes sociales, yo también lo hubiera hecho, porque no tienen la información detrás del desafortunado comentario de Mario en el escenario”, dijo el cantante.

Samo también explicó que no pudo asistir al concierto debido a temas legales y no por falta de compromiso.

El historial de tensiones dentro de Camila

Las declaraciones de Mario Domm durante el show se viralizaron en internet, y usuarios recordaronE el historial de tensiones dentro de Camila, especialmente tras la salida de Samo en 2013 y su regreso en 2023. Para muchos fans, el episodio en Irapuato reavivó dudas sobre la estabilidad actual de la banda, pese a su reencuentro reciente.

Aunque ninguno de los integrantes ha hablado de una separación, lo ocurrido podría evidenciar que las diferencias podrían no estar completamente resueltas.

Historias recomendadas:

Critican a Natalia Jiménez por Llegar en Ambulancia a una Fiesta

Ca7riel y Paco Amoroso Anuncian Conciertos en México 2026: Fechas, Precios de Boletos y Sedes