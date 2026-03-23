Critican a Natalia Jiménez por Llegar en Ambulancia a una Fiesta

La cantante española Natalia Jiménez fue criticada después de que se hiciera viral un video en el que aparece trasladándose en una ambulancia para llegar a una fiesta privada, lo que desató críticas en redes sociales por el presunto uso indebido de un vehículo de emergencia.

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El video que desató la polémica

Todo ocurrió tras la participación de la exvocalista de La Quinta Estación en el festival Vive Latino en la Ciudad de México. De acuerdo con imágenes compartidas por la propia artista, abordó una ambulancia para trasladarse rápidamente al aeropuerto y así poder asistir al cumpleaños del cantante Carlos Rivera en Huamantla, Tlaxcala.

En el video, la cantante aparece sonriente dentro del vehículo mientras este circula con sirenas encendidas, lo que generó cuestionamientos. Usuarios de internet señalaron que este tipo de unidades están destinadas exclusivamente a emergencias médicas.

La publicación provocó una ola de críticas, donde internautas cuestionaron que se utilizara una ambulancia como medio de transporte para un evento social.

Algunos usuarios calificaron el acto como irresponsable, al considerar que podría poner en riesgo la disponibilidad de servicios de emergencia para quienes realmente los necesitan.

Además, el hecho de que la propia cantante documentara el trayecto contribuyó a amplificar la controversia.

¿Podría haber sanciones?

El caso también abrió el debate sobre posibles consecuencias legales. En México, el uso indebido de vehículos de emergencia puede derivar en sanciones, aunque especialistas señalan que la responsabilidad podría recaer principalmente en la empresa operadora de la ambulancia y no necesariamente en el pasajero.

Hasta el momento, Natalia Jiménez no ha emitido declaraciones públicas sobre la polémica.

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