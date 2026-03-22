¿Hubo Infidelidad? Lupita Villalobos Rompe el Silencio Sobre Situación con su Esposo, Juan Luis

La creadora de contenido Lupita Villalobos, creadora del podcast Las Alucines, se ha visto envuelta en la polémica luego de que, a través de redes sociales, han circulado rumores sobre una supuesta infidelidad por parte de su esposo, Juan Luis. Este domingo, rompió el silencio y te contamos qué es lo que dijo.

Y es que, además de tener uno de los programas de audio y video más populares en México, la influencer se ha consolidado como una de las consentidas de los internautas en México: tiene 4.1 millones de seguidores en Instagram y 7.5 millones en TikTok.

¿Qué pasó con Lupita Villalobos y su esposo, Juan Luis?

A siete meses de su boda, el matrimonio conformado por Lupita y Juan Luis se vio expuesto a una serie de rumores en las últimas horas. Creadores de contenido en TikTok, Twitter y Facebook afirmaron que él le fue infiel a la podcaster, originaria de Sonora.

Parte de estos rumores surgieron luego de que Villalobos Beltrán acudió a la boda del también influencer Un Tal Fredo, pero en el evento uno de los grandes ausentes fue Juan Luis.

Esta ausencia dio pie a que otros creadores publicaran versiones acerca de una infidelidad como la razón por la que no estuvieron juntos en el especial momento. Cabe aclarar que todos estos rumores publicados no presentaban prueblas ni fuentes; solo se trataba de especulaciones.

Sin embargo, los rumores cobraron más fuerza luego de que las interacciones en TikTok del maquillista Luis Torres, quien también estuvo en la boda, le dieran impulso a la versión de la infidelidad.

Lupita Villalobos rompe el silencio

Luego de esta ola de rumores, la integrante de Las Alucines —podcast que realiza con Kass Quezada— rompió el silencio. Lo hizo a través de su cuenta de INstagram, donde publicó un pequeño texto en el que rechazó la versión de la infidelidad, aunque admitió que hay una crisis en su relación con su esposo.

"Despierto y veo el internet y resulta que 'me fueron infiel' ¿QUÉ? Claro que NO! Juan no me ha sido infiel, tranquilos. Estamos pasando por un momento complicado en nuestra relación, pero no tiene nada que ver con infidelidad y engaños", expuso.

Villalobos pidió, a su vez, respeto para su esposo, quien, señaló, no es una persona mediática.

"Por favor, dejen de difundir este tipo de mentiras, Juan no es una persona mediática y no merece esto que está pasando. ¿Ustedes creen que si me hubiera sido infiel yo estaría tan tranquila? En serio, PAREN con esa mentira. Gracias a los que han mandado mensajes bonitos y llenos de amor! Los quiero!

TODO ESTÁ BIEN".

Lupita Villalobos habló de su matrimonio en Instagram. Foto: Captura

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