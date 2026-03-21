Gobierno de la CDMX Suspende 'Perreo Picnic' en Chapultepec; Organizadores Acusan Discriminación

La Dirección Ejecutiva del Bosque de Chapultepec anunció que el evento Perro Picnic, a celebrarse el 22 de marzo, fue suspendido al no cumplir con lineamientos solicitados por las autoridades.

A través de un comunicado, la dependencia señaló que "no tuvo conocimiento previo" sobre la realización de dicho evento, programado en el recinto Lago Algo, hasta hace apenas unos días.

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Una vez que esa dirección recibió la notificación, comenzó la revisión correspondiente y se llegó a la determinación de suspender el evento, por lo que lamentó los inconvenientes con el público.

"(...) se determinó la suspensión debido a que no cumplía con los lineamientos necesarios en materia de movilidad, operación y protección civil para garantizar la seguridad de las y los asistentes".

Acusan discriminación

Una vez que se conoció la suspensión, la organizadora del evento, Perreo Millenial, indicó que se trató de un acto de discriminación y clasismo hacia "el género y las audiencias del reguetón y la cultura sonidera".

Y es que en el line up de Perreo Picnic, además de exponentes de este género musical, se presentaría como estrella principal el sonido La Changa', de Ramón Rojo.

Señaló que la cancelación fue espontánea y que desde el 4 de marzo, Lago Algo, la sede del evento, comenzó con cambios unilaterales, que contempló:

Cambios de horario.

Restricciones en la comunicación.

Nuevas condiciones no acordadas.

La empresa dijo que aceptaron los ajustes, pero las exigencias escalaron con "argumentos inconsistentes" hasta que se planteó la cancelación. Fue el 19 de marzo, a las 18:00 horas, cuando se dio el hecho.

"Durante este proceso se emitieron comentarios despectivos hacia el formato sonidero y hacia el perfil del público asistente (...) esto evidencia una postura abierta clasista y discriminación hacia la audiencia de Perreo Millenial, así como hacia el reguetón y la cultura sonidera".

Dijo que más allá de un problema operativo, se trató de una cancelación que respondió a prejuicios "hacia expresiones culturales populares y las comunidades que las sostienen".

Un espacio incluyente

Ante estos dichos, la Dirección del Bosque de Chapultepec apuntó que la decisión fue tomada con base en criterios técnicos y normativos.

"Rechazamos de manera categórica cualquier señalamiento que sugiera que esta determinación estuvo motivada por prejuicios o discriminación hacia algún tipo de público, expresión cultural o comunidad".

Asimismo, enfatizaron que el Bosque de Chapultepec es un espacio público incluyente, abierto a todas las personas y a la diversidad de manifestaciones culturales.

Tras la decisión, Perreo Millenial anunció que la sede del evento será en el club Mr. Duck, en el Centro Histórico de la CDMX, el próximo 22 de marzo, a las 15:00 horas.

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Con información de N+

ICM