Ca7riel y Paco Amoroso Anuncian Conciertos en México 2026: Fechas, Precios de Boletos y Sedes
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El dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso confirmó su regreso a México como parte de su Free Spirits World Tour. Te contamos en qué ciudades van a estar y cuáles serán los precios de los boletos.
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El dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso confirmó su regreso a México como parte de su Free Spirits World Tour, con una gira que recorrerá seis ciudades del país durante julio y agosto de 2026.
El anuncio incluye presentaciones en Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Ciudad de México, Puebla y Mérida, consolidando su crecimiento en el mercado mexicano tras el éxito de sus shows anteriores.
Fechas y ciudades de Ca7riel y Paco Amoroso en México 2026
La gira arrancará el 31 de julio en Monterrey y cerrará el 12 de agosto en Mérida, con dos fechas consecutivas en la capital del país.
Este es el calendario completo:
31 de julio de 2026: Auditorio Banamex, Monterrey
2 de agosto de 2026: Auditorio Telmex, Guadalajara
4 de agosto de 2026: Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, Querétaro
6 y 7 de agosto de 2026: Palacio de los Deportes, Ciudad de México
9 de agosto de 2026: Auditorio GNP Seguros, Puebla
12 de agosto de 2026: Foro GNP Seguros, Mérida
Preventa y venta de boletos: fechas clave
Las entradas estarán disponibles en distintas fases de preventa antes de la venta general. Estas son las fechas confirmadas:
Venta Beyond: 24 de marzo, 9:00 horas
Preventa Priority: 25 de marzo, 9:00 horas
Venta a fans: 25 de marzo, 10:00 horas (requiere registro previo)
Preventa Banamex: 26 de marzo, 11:00 horas
Venta general: 27 de marzo, 11:00 horas
Para acceder a la venta a fans, es necesario registrarse previamente en el sitio oficial de la gira.
¿Dónde comprar los boletos?
La venta de entradas se realizará a través de distintas plataformas, dependiendo de la ciudad:
Ticketmaster: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey
Eticket: Querétaro, Puebla y Mérida
Precios de boletos por ciudad
Aunque los precios para Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey aún no se detallan, se anticipa que serán similares entre estas tres ciudades. Para el resto de las sedes, estos son los costos confirmados (ya con cargos):
Mérida
Vivir es Increíble: $1,830.00
1er Nivel: $1,630.00
1er Nivel Vista Limitada: $1,485.00
2do Nivel: $1,395.00
2do Nivel Vista Limitada: $1,155.00
Personas con discapacidad: $805.00
Paquete VIP: $5,010.00
Puebla
Vivir es Increíble Pie: $1,995.00
1er Nivel: $1,475.00
2do Nivel: $1,005.00
3er Nivel: $770.00
Paquete VIP: $5,177.00
Querétaro
Preferente Diamante: $3,280.00
Preferente VIP: $2,655.00
General Oriente: $1,085.00
General Poniente: $1,085.00
General Central: $770.00
Paquete VIP: $6,460.00
Formas de pago
Se confirmó que los fans podrán acceder a facilidades de pago:
3 meses sin intereses con tarjetas de crédito Banamex en compras a partir de 3,000 pesos
Con este tour, Ca7riel y Paco Amoroso refuerzan su relación con el público mexicano, uno de los más activos para el dúo dentro de Latinoamérica. La doble fecha en el Palacio de los Deportes apunta a una alta demanda, por lo que se recomienda estar atento a las preventas y disponibilidad de boletos.
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