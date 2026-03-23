Ca7riel y Paco Amoroso Anuncian Conciertos en México 2026: Fechas, Precios de Boletos y Sedes

El dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso confirmó su regreso a México como parte de su Free Spirits World Tour, con una gira que recorrerá seis ciudades del país durante julio y agosto de 2026.

El anuncio incluye presentaciones en Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Ciudad de México, Puebla y Mérida, consolidando su crecimiento en el mercado mexicano tras el éxito de sus shows anteriores.

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Fechas y ciudades de Ca7riel y Paco Amoroso en México 2026

La gira arrancará el 31 de julio en Monterrey y cerrará el 12 de agosto en Mérida, con dos fechas consecutivas en la capital del país.

Este es el calendario completo:

31 de julio de 2026: Auditorio Banamex, Monterrey

2 de agosto de 2026: Auditorio Telmex, Guadalajara

4 de agosto de 2026: Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, Querétaro

6 y 7 de agosto de 2026: Palacio de los Deportes, Ciudad de México

9 de agosto de 2026: Auditorio GNP Seguros, Puebla

12 de agosto de 2026: Foro GNP Seguros, Mérida

Preventa y venta de boletos: fechas clave

Las entradas estarán disponibles en distintas fases de preventa antes de la venta general. Estas son las fechas confirmadas:

Venta Beyond: 24 de marzo, 9:00 horas

Preventa Priority: 25 de marzo, 9:00 horas

Venta a fans: 25 de marzo, 10:00 horas (requiere registro previo)

Preventa Banamex: 26 de marzo, 11:00 horas

Venta general: 27 de marzo, 11:00 horas

Para acceder a la venta a fans, es necesario registrarse previamente en el sitio oficial de la gira.

¿Dónde comprar los boletos?

La venta de entradas se realizará a través de distintas plataformas, dependiendo de la ciudad:

Ticketmaster: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey

Eticket: Querétaro, Puebla y Mérida

Precios de boletos por ciudad

Aunque los precios para Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey aún no se detallan, se anticipa que serán similares entre estas tres ciudades. Para el resto de las sedes, estos son los costos confirmados (ya con cargos):

Mérida

Vivir es Increíble: $1,830.00

1er Nivel: $1,630.00

1er Nivel Vista Limitada: $1,485.00

2do Nivel: $1,395.00

2do Nivel Vista Limitada: $1,155.00

Personas con discapacidad: $805.00

Paquete VIP: $5,010.00

Puebla

Vivir es Increíble Pie: $1,995.00

1er Nivel: $1,475.00

2do Nivel: $1,005.00

3er Nivel: $770.00

Paquete VIP: $5,177.00

Querétaro

Preferente Diamante: $3,280.00

Preferente VIP: $2,655.00

General Oriente: $1,085.00

General Poniente: $1,085.00

General Central: $770.00

Paquete VIP: $6,460.00

Formas de pago

Se confirmó que los fans podrán acceder a facilidades de pago:

3 meses sin intereses con tarjetas de crédito Banamex en compras a partir de 3,000 pesos

Con este tour, Ca7riel y Paco Amoroso refuerzan su relación con el público mexicano, uno de los más activos para el dúo dentro de Latinoamérica. La doble fecha en el Palacio de los Deportes apunta a una alta demanda, por lo que se recomienda estar atento a las preventas y disponibilidad de boletos.

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