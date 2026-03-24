Quién es Jennifer Camacho, la Nueva Presunta Novia de William Levy

El nombre de Jennifer Camacho se ha vuelto tendencia desde este lunes 23 de marzo, luego de que el actor William Levy dejara ver pistas de que habría iniciado una nueva relación amorosa con ella.

¿Quién es Jennifer Camacho?

A diferencia de otras parejas del actor, Jennifer Camacho no pertenece al mundo del entretenimiento. Se trata de una joven originaria de Puerto Rico que se desempeña como enfermera de cuidados intensivos, una profesión que requiere alta especialización médica.

De acuerdo con distintos reportes, se graduó en 2023 de la Universidad de Florida Central y actualmente reside en España, país donde habría coincidido con Levy.

Hasta antes de su vínculo con el actor, mantenía un perfil bajo, alejada de los reflectores y sin relación con la industria del espectáculo.

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¿Cómo surgió su relación con William Levy?

El romance comenzó como un misterio. Durante semanas, el actor se refería a una mujer como “la señorita J”, lo que despertó especulaciones entre sus seguidores.

La identidad de Camacho salió a la luz cuando ambos compartieron imágenes similares desde Granada, España, incluyendo una foto de sus manos entrelazadas.

Poco después, Levy confirmó la relación de forma más directa al publicar una fotografía en la que aparece besándola.

Además, el actor le dedicó un mensaje en redes sociales donde agradecía “ese amor tan limpio y un poquito loco”, lo que terminó por confirmar el romance ante sus seguidores.

La relación ha generado conversación no solo por lo inesperado del anuncio, sino también por el contraste entre ambos perfiles: él, una figura consolidada del espectáculo; ella, una profesional de la salud que apenas comienza a ganar notoriedad en redes.

En Instagram, Jennifer ya suma decenas de miles de seguidores y comparte contenido sobre su vida diaria, viajes y rutinas fitness, lo que la ha convertido en una especie de influencer emergente.

Esta nueva relación llega casi dos años después de la separación de William Levy con la también actriz Elizabeth Gutiérrez, con quien mantuvo una relación de más de 20 años y con quien comparte dos hijos.

Ahora, todo apunta a que el actor se está dando una nueva oportunidad en el amor, esta vez lejos de los reflectores tradicionales y junto a una mujer completamente ajena al medio artístico.

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