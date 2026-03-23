Cristian Castro Abre Nuevas fechas en el Auditorio Nacional: Precios de Boletos y Más Detalles

Después de sus exitosas presentaciones en el Auditorio Nacional el 10 y 11 de marzo, Cristian Castro confirmó nuevas fechas en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México como parte de su gira “Desde el Corazón Tour 2026”.

La alta demanda por ver al intérprete de “Azul” y “Lloviendo estrellas” llevó a que se abrieran más presentaciones en uno de los recintos más importantes del país.

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¿Cuándo son los nuevos conciertos de Cristian Castro en el Auditorio Nacional?

Tras agotar localidades en sus primeras fechas, el artista sumó nuevos conciertos en el Auditorio Nacional, ampliando su residencia en la capital mexicana durante 2026.

Aunque inicialmente se habían anunciado solo un par de shows, la respuesta del público motivó la apertura de más fechas, consolidando su regreso a los escenarios como uno de los más esperados del año.

Los próximos conciertos de Cristian Castro serán el 15 y 16 de junio

Precios de los boletos para el Auditorio Nacional

Estos son los precios oficiales:

PREFERENTE A

ADULTO

$4,670.00

PREFERENTE B

ADULTO

$4,085.00

PREFERENTE C

ADULTO

$3,800.00

PREFERENTE D

ADULTO

$3,510.00

LUNETA A

ADULTO

$2,574.00

LUNETA B

ADULTO

$2,225.00

LUNETA C

ADULTO

$1,990.00

BALCÓN A

ADULTO

$3,275.00

BALCÓN B

ADULTO

$3,040.00

BALCÓN C

ADULTO

$2,810.00

PRIMER PISO A

ADULTO

$1,755.00

PRIMER PISO B

ADULTO

$1,580.00

PRIMER PISO C

ADULTO

$1,465.00

PRIMER PISO D

ADULTO

$1,345.00

SEGUNDO PISO A

ADULTO

$1,160.00

SEGUNDO PISO B

ADULTO

$1,055.00

SEGUNDO PISO C

ADULTO

$880.00

SEGUNDO PISO D

ADULTO

$760.00

PERS. CON DISCAPACIDAD

ADULTO

$1,755.00

¿Cuándo y dónde comprar boletos?

La venta general de boletos se realiza a través de eTicket y comenzó este lunes 23 de marzo 2026, sin preventas bancarias, lo que permitió que el público general accediera directamente a las entradas.

Cristian Castro continúa apostando por un show cargado de nostalgia, interpretando sus mayores éxitos románticos que marcaron a toda una generación. Su regreso al Auditorio Nacional reafirma su vigencia y también el vínculo tan fuerte que lo une con su público mexicano.

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