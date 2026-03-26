Taylor Lautner, Actor de 'Crepúsculo', y su Esposa, Taylor Dome, Esperan un Hijo

El actor Taylor Lautner, a quien seguro recuerdas por interpretar a Jacob en Crepúsculo, y su esposa, Taylor Dome, anunciaron que están esperando a su primer hijo.

La noticia fue compartida por ellos este jueves 26 de marzo de 2026 a través de redes sociales, donde la pareja publicó una serie de fotografías en las que posan juntos mientras muestran imágenes de ultrasonido. En una de ellas, el actor aparece besando el vientre de su esposa.

Fieles a su sentido del humor y a la coincidencia de compartir el mismo nombre, acompañaron la publicación con el mensaje: “¿Qué es mejor que dos Taylor Lautner?”, lo que desató comentarios entre fans sobre el posible nombre del bebé.

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La historia de amor entre Taylor y Taylor

La pareja comenzó su relación en 2018, tras ser presentada por la hermana del actor. Ambos se comprometieron en noviembre de 2021. Un año después, el 11 de noviembre de 2022, contrajeron matrimonio en una ceremonia celebrada en California.

Desde entonces, Taylor y Taylor han compartido públicamente su entusiasmo por formar una familia. De acuerdo con entrevistas previas, el protagonista de la saga Crepúsculo ha expresado en distintas ocasiones su deseo de convertirse en padre.

Además de su vida personal, la pareja ha desarrollado proyectos en conjunto, como su pódcast The Squeeze, enfocado en salud mental, lo que los ha consolidado como una dupla tanto dentro como fuera del ámbito profesional.

Con este anuncio, los Lautner inician una nueva etapa que ha sido recibida con entusiasmo por sus fans y sus colegas.

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