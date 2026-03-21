BTS 'Enloquece' a Seúl y al Mundo Entero con Su Regreso a los Escenarios

Luego de casi cuatro años, las estrellas surcoreanas de K-Pop, BTS, ofrecieron nuevamente un concierto. Se realizó en el centro de Seúl este sábado y se estimaba que atrajera alrededor de 260 mil fans. También fue transmitido en vivo.

Aclamados como la "boyband" más importante del mundo, los 7 integrantes de BTS se dieron una pausa en 2022 para cumplir el servicio militar obligatorio de Corea del Sur.

En alrededor de 190 países millones de personas sintonizaron la actuación en streaming, mientras que las autoridades en Seúl desplegaron a miles de policías y personal de seguridad para las multitudes que se congregaron a este espectáculo.

Este tan ansiado concierto de regreso se realizó a las puertas del histórico palacio real de Gyeongbokgung, elección apropiada para los llamados "Reyes del k-pop".

Nuevo disco

Previo a su retorno a los escenarios la banda presentó un nuevo disco titulado "ARIRANG" y su ARMY, como se le conoce a sus fanáticos, lo guardaron previamente 5 millones de veces en Spotify antes de su lanzamiento, la cifra más alta jamás registrada para un grupo de pop coreano.

El título toma su nombre de una canción folclórica sobre el anhelo y la separación que a menudo se considera el himno nacional no oficial de Corea del Sur.

El concierto del sábado precede a una gira mundial de 82 fechas que iniciará en abril e incluye varias ciudades en Latinoamérica, como la Ciudad de México, Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires y Sao Paulo.

RM lesionado

Previo al concierto en un contratiempo inesperado, la agencia que representa al grupo informó el viernes que RM se lesionó el tobillo y sería limitada su participación en el escenario.

Se desplegaron unos 6 mil 700 agentes de Policía, junto con 8 mil 200 miembros del personal de seguridad del gobierno de Seúl y del sello del grupo, HYBE.

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Con información de AFP

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