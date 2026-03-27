El Actor Coreano Lee Sang Bo Fue Encontrado sin Vida: Esto se Sabe de su Muerte

El actor surcoreano Lee Sang Bo, conocido por su participación en diversos doramas, fue encontrado sin vida en su casa, a los 44 años.

De acuerdo con medios locales como The Korea Herald, el intérprete fue hallado muerto el jueves, luego de que un familiar alertara a las autoridades.

La policía confirmó que ya se inició una investigación para esclarecer las causas del fallecimiento, las cuales hasta el momento no han sido reveladas.

Según los primeros reportes, no se encontraron indicios de violencia o de un crimen en la escena, por lo que las autoridades trabajan para determinar las circunstancias exactas de su muerte.

La agencia del actor también emitió un breve comunicado en el que pidió respeto a la privacidad de la familia y señaló que, por petición de los allegados, no se dará a conocer la causa del deceso.

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Una carrera que se consolidó en los doramas

Lee Sang Bo debutó como actor en 2006 con la serie Invisible Man Choi Jang-soo y, desde entonces, construyó una trayectoria constante en televisión y cine. Participó en producciones como Miss Monte-Cristo, Private Lives y más recientemente en The Elegant Empire, consolidándose como un rostro reconocido dentro de los K-dramas.

Su papel protagónico en Miss Monte-Cristo marcó un punto importante en su carrera, al darle mayor visibilidad dentro de la industria coreana.

La controversia que marcó su vida

En 2022, el actor estuvo en el centro de la polémica tras ser detenido por presunto consumo de drogas. Sin embargo, las investigaciones posteriores determinaron que las sustancias detectadas correspondían a medicamentos antidepresivos prescritos, por lo que fue absuelto de todos los cargos.

Este episodio tuvo un fuerte impacto en su vida personal y profesional. De acuerdo con reportes, Lee enfrentaba problemas de salud mental derivados de pérdidas familiares, situación que lo llevó a tomar una pausa antes de retomar su carrera en la pantalla.

La noticia de su muerte ha generado una ola de reacciones entre fans y colegas, quienes recuerdan su talento y resiliencia tras superar momentos difíciles en su vida pública.

Hasta ahora, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre los servicios funerarios, mientras las autoridades continúan con las investigaciones.

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