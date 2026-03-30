Alejandra Guzmán Rompe Placa de Aniversario de Malinche el Musical: Así Fue el Momento

La cantante mexicana Alejandra Guzmán protagonizó un momento inesperado durante la celebración del primer aniversario de Malinche el Musical, luego de romper accidentalmente la placa conmemorativa en plena ceremonia.

El incidente ocurrió mientras la llamada “Reina del Rock” fungía como madrina del evento, realizado para conmemorar el aniversario del musical creado por Nacho Cano. Durante la develación, Guzmán manipuló la estructura que cubría la placa; sin embargo, al retirarla, el objeto terminó cayendo y rompiéndose frente a los asistentes.

Video: Alejandra Guzmán Pasa Bochornoso Momento tras Romper Placa de Aniversario de Musical

Cuáles fueron las reacciones

Lejos de generar tensión, el momento fue tomado con humor por la propia cantante, quien reaccionó entre risas y comentarios espontáneos. “Es mi primera develación”, dijo entre bromas, restando importancia al accidente y manteniendo un ambiente relajado durante la ceremonia.

El público presente y parte del elenco también reaccionaron con sorpresa, aunque rápidamente el evento continuó sin mayores contratiempos. La producción del musical no reportó daños mayores más allá del incidente con la placa.

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