Robert De Niro se Une a Manifestación Multitudinaria contra Trump en Estados Unidos

El actor ganador del Oscar, Robert De Niro, se sumó a las protestas masivas contra el presidente Donald Trump, que se llevaron a cabo en distintas ciudades de Estados Unidos como parte del movimiento “No Kings” (“Sin reyes”).

La movilización, considerada una de las más grandes en los últimos años, reunió a miles de personas en más de 3 mil ciudades del país, en rechazo a lo que los manifestantes califican como políticas autoritarias del actual gobierno.

En Nueva York, De Niro fue visto encabezando la marcha, donde sostuvo pancartas en defensa de la democracia y lanzó un contundente mensaje contra el mandatario.

Video: "Es Enfermizo...es una Locura": Robert de Niro Arremete Contra Donald Trump

Qué dijo Robert De Niro sobre Donald Trump

Durante su participación, el actor llamó a la ciudadanía a no permanecer pasiva ante la situación política actual:

“Es hora de decir no a los reyes. Es hora de decir no a Donald Trump”, expresó ante los asistentes.

Además, advirtió sobre lo que considera una amenaza directa al sistema democrático estadounidense, señalando que el presidente “debe ser detenido” para proteger las libertades del país.

Un movimiento nacional contra Trump

Las protestas “No Kings” surgieron como una respuesta a diversas decisiones del gobierno de Trump, incluyendo su política migratoria, acciones militares en el extranjero y el uso de órdenes ejecutivas, que han sido criticadas por amplios sectores de la población.

Las manifestaciones no solo se concentraron en grandes ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Washington D.C., sino que también se extendieron a estados tradicionalmente conservadores, reflejando un creciente descontento a nivel nacional.

El movimiento también ha contado con el respaldo de figuras del entretenimiento y la política, quienes han utilizado su visibilidad para amplificar el mensaje de resistencia y defensa de los valores democráticos.

De Niro, una voz crítica constante

No es la primera vez que Robert De Niro se posiciona abiertamente contra Donald Trump. El actor ha sido uno de sus críticos más constantes en Hollywood, calificándolo anteriormente como una amenaza para el país y sus instituciones.

Su presencia en estas protestas refuerza el papel de las figuras públicas dentro de los movimientos sociales actuales, en un contexto donde la polarización política continúa marcando la agenda en Estados Unidos.

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