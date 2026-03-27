La actriz mexicana Melissa Barrera Debuta con Éxito en Broadway en Obra Basada en 'Titanic'

La actriz mexicana Melissa Barrera dio un paso importante en su carrera internacional al debutar en Broadway con la comedia musical Titanique, una irreverente reinterpretación del clásico cinematográfico Titanic.

La puesta en escena, que ha ganado notoriedad por su tono paródico y extravagante, presenta la historia del hundimiento del Titanic desde la peculiar perspectiva de Celine Dion, incorporando sus canciones más icónicas en una narrativa cargada de humor.

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¿Qué papel hace Melissa Barrera?

En esta versión, Barrera asumió el papel de Rose, personaje originalmente interpretado por Kate Winslet en la película dirigida por James Cameron. Su participación marca un hito al convertirse en una de las pocas actrices mexicanas en formar parte de una producción activa en Broadway.

De acuerdo con reportes de Variety y The Hollywood Reporter, la actriz fue recibida con entusiasmo por el público en su primera función, destacando por su presencia escénica y capacidad vocal dentro de un montaje que exige tanto comedia como interpretación musical.

Titanique se ha consolidado como una propuesta alternativa dentro de la cartelera neoyorquina, combinando sátira, cultura pop y teatro musical.

La llegada de Barrera amplía la representación latina en uno de los escenarios más importantes del mundo.

Con este debut, Melissa Barrera continúa consolidando una carrera internacional que ha transitado entre el cine, la televisión y ahora el teatro musical, demostrando su versatilidad como intérprete y dejando atrás el trago amargo de su salida de Scream.

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