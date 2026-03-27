'El Juego de la Vida': Sara Maldonado y Ana Layevska Revelan lo que Nadie Vio Detrás del Éxito

Era el año 2001, cuando la moda Y2K estaba en pleno auge, en la música dominaban el Pop y el Nu Metal, con bandas como Linkin Park y Limp Bizkit; pero también fue el año que marcó el auge de los reality shows y las telenovelas juveniles.

Títulos como Soñadoras o Amigas y Rivales llenaban el primetime de la televisión abierta, pero hubo una en particular que destacó por adelantarse a su época: El Juego de la Vida.

El Juego de la Vida, fue una telenovela producida por Roberto Gómez Fernández en 2001, y fue una de las apuestas juveniles más populares de su época, con una historia centrada en la amistad, el amor y la pasión por el fútbol.

Esta telenovela catapultó la carrera de sus jóvenes estrellas, entre quienes se encontraban Sara Maldonado, Ana Layevska, Valentino Lanús, Margarita Magaña, Maki y Jacqueline García.

La telenovela tuvo una gran importancia, pues se adelantó al boom del futbol femenil, cuando la equidad de género estaba muy lejos de la conversación global.

El juego de la vida le demostró a las chicas que el futbol también podía ser un deporte para ellas.

¿De qué se trata El Juego de la Vida?

Cuatro amigas muy distintas: Lorena (Sara Maldonado), Paulina (Ana Layevska), Fernanda (Margarita Magaña) y Daniela (Jacqueline García) cursan su último año de preparatoria con la intención de disfrutarlo al máximo.

Sin embargo, sus vidas cambian cuando Lorena es traicionada por su novio, quien la deja por Tania, una joven manipuladora que en realidad siempre ha querido hacerle daño. En medio de esta crisis, Lorena conoce a Juan Carlos (Valentino Lanus), y entre ambos surge un romance que pronto se ve amenazado por las intrigas de Tania.

Tras un incidente en la escuela, Lorena es obligada a integrarse a una actividad extracurricular, lo que la lleva, junto a sus amigas, a formar un equipo femenil de fútbol. El problema es que ninguna chica se quería unir a él, con mucho trabajo logran reunir jugadoras y consiguen el apoyo de Juan Carlos como entrenador, aunque esto también provoca nuevos conflictos dentro y fuera del equipo.

A lo largo de la historia, cada una enfrenta sus propios retos: amores complicados, problemas familiares, engaños y la búsqueda de identidad. Entre partidos, rivalidades y secretos, las amigas ponen a prueba su lealtad, descubriendo que crecer implica luchar tanto en la cancha como en la vida.

A 25 años del estreno de esta telenovela, dos de sus protagonistas: Sara Maldonado y Ana Layevska reflexionan sobre cómo les llegó la fama después de la telenovela, cómo la gestionaron y sobre el presente y el futuro de la industria de la televisión.

Foto: N+

México siempre me abrió las puertas: Ana Layevska

“Nunca pensamos que el fut femenil fuera a tener tanto auge”, confesó Layevska al recordar la historia, que giraba en torno a un equipo de chicas que buscaban abrirse camino en un deporte dominado por hombres.

Pero más allá de la ficción, la intérprete también reflexionó sobre su propia historia personal.

Nacida en Ucrania, Layevska habló del proceso de adaptación que vivió al llegar al país:

“México desde el primer día me recibió con las puertas abiertas. Siempre me sentí recibida por México, pero tenía la barrera del idioma. Aprendí español hasta pasados los 12 años”.

Su camino hacia la actuación tampoco fue el que imaginó en un inicio. “Yo no iba a ser actriz. Yo iba a ser violinista hasta que me metí a clases en el CEA”, compartió.

Fue ahí donde descubrió su vocación, aunque la fama llegó como una sorpresa: “Me di cuenta tarde, pero es muy hermoso cuando la gente te aborda”.

A más de dos décadas del estreno, Layevska asegura que el impacto emocional de El Juego de la Vida sigue vigente: “A 25 años… los años pasan… y el cariño y los recuerdos siguen intactos”.

Foto: N+

Después de 25 años, lo que siento es agradecimiento: Sara Maldonado

A más de dos décadas de haber iniciado su carrera, la actriz Sara Maldonado mira hacia atrás y reconoce que su vocación nació casi por accidente, pero con una certeza inmediata.

Fue durante su audición para el Centro de Educación Artística (CEA) cuando entendió que la actuación era su camino.

“Cuando hice mi primera escena… dije: ‘esto es lo mío’. Ahí fue donde realmente sentí la conexión”, recordó.

Tenía apenas 17 años cuando decidió dejar su vida en Jalapa para mudarse sola a la Ciudad de México, un paso que describe como el más difícil de su juventud.

Su carrera despegó rápidamente con El juego de la vida, su primera telenovela, a la que llegó tras insistir por una oportunidad.

“Le rogué que me dejara hacer casting… y cuando me dijeron que me había quedado, sentía que iba flotando de felicidad”, compartió sobre aquel momento que cambió su vida.

El éxito llegó de golpe. Maldonado recuerda con claridad el momento en que entendió que se había convertido en una figura pública: la gente comenzó a reconocerla en la calle y a seguirla tras el estreno de la telenovela. Sin embargo, con el paso del tiempo, su relación con la fama ha evolucionado.

“A 25 años de carrera, lo que siento es agradecimiento… lo difícil no es llegar, es mantenerse”, afirmó, destacando la importancia de la constancia en una industria tan demandante.

Foto: N+

La actriz también habló sobre el lado menos glamuroso de la exposición mediática, como los escándalos y la pérdida de privacidad.

Aunque reconoce que son inevitables, asegura que ha aprendido a manejarlos con madurez: “No tomármelo personal… todo son lecciones que te da la vida”.

En ese sentido, Maldonado ha optado por proteger su vida privada, especialmente en redes sociales, donde ahora prioriza compartir únicamente aspectos profesionales. Esta decisión responde, en parte, a experiencias personales que la llevaron a replantear los límites de su exposición pública.

Sobre la industria, la actriz considera que las telenovelas siguen siendo un pilar cultural en México, aunque reconoce que el auge del streaming ha abierto la puerta a nuevas narrativas. Aun así, señala que el reto está en romper estereotipos y apostar por personajes más complejos.

“Los productores tienen que atreverse… el público ya está listo”, opinó.

Actualmente, Maldonado busca nuevos retos actorales, especialmente en géneros poco explorados en México, como el terror, así como personajes más profundos y humanos.

Con una carrera consolidada y en constante evolución, la actriz reafirma su pasión por la actuación y su deseo de seguir explorando historias que conecten con audiencias cada vez más diversas.

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