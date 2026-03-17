¿Tren AIFA-Pachuca Estará Listo para el Mundial 2026? Sheinbaum Revela Fecha de Inauguración

Este martes, 17 de marzo de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reveló la fecha en que quedará listo el tren AIFA-Pachuca, previo al Mundial.

En conferencia de prensa mañanera, la presidenta Sheinbaum explicó que tienen "diferencia de una semana" ya que ella pidió que estuviera listo el 29 de marzo.

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Realizan prueban al tren AIFA-Pachuca

Sin embargo, dijo la presidenta que fue informada que el tren AIFA-Pachuca quedará listo el 6 de abril, pero aseguró que seguirá insistiendo en que sea en marzo, antes de la Semana Santa.

Destacó que los expertos están revisando ya que lo primero es la seguridad del tren y por eso se están haciendo pruebas.

En N+ puedes seguir en vivo la conferencia mañanera de hoy

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