Inicio Nacional Politica Sheinbaum Anuncia Fecha de Inicio del Tren AIFA y México-Querétaro

Sheinbaum Anuncia Fecha de Inicio del Tren AIFA y México-Querétaro

|

N+

-

La presidenta Sheinbaum informó la fecha de inicio de operaciones del tren AIFA y el México-Querétaro

La presidenta Claudia Sheinbaum durante la mañanera de hoy, 19 de febrero de 2026.

La presidenta Claudia Sheinbaum durante la mañanera de hoy, 19 de febrero de 2026. Foto: Presidencia

COMPARTE:

Este jueves, 19 de febrero de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la fecha de inicio de tren AIFA (Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles) y el México-Querétaro.

Durante la conferencia mañanera de hoy, la presidenta Sheinbaum indicó que el tren CDMX-AIFA iniciará operaciones antes de Semana Santa, y adelantó que los trenes CDMX-Querétaro y AIFA-Pachuca estarán funcionando para el 2027.

Vamos muy bien, el tren Ciudad de México-AIFA inicia operaciones antes de Semana Santa, el México, Ciudad de México-Querétaro y el AIFA-Pachuca estará en operación en el 2027 y van muy bien 
 

Noticia relacionada: Tren Interurbano México-Toluca: Horarios, Costo, Estaciones y Conexiones de "El Insurgente".

​​​​​​​Avance de trenes

La titular del Ejecutivo Federal señaló que el tren Maya de carga lleva 25 por ciento de avance y que también va en tiempo, además agradeció a la población por su cooperación y paciencia para la adquisición de predios por donde pasan las vías del tren.

Todo ha sido un trabajo coordinado muy bueno, y sobre todo agradecer a la población por su comprensión, por su colaboración, por su cooperación, siempre es complejo el derecho de vía, poder acordar los montos a los que se les va a comprar su tierra, en fin, en todos ha habido una excelente cooperación.

​​​​​​​​​​​​Vía férrea CDMX-Pachuca: Presenta un avance de 21.15%, obras concluyen el primer semestre de 2027.

  • 4 Estaciones: Xaltocan, Tizayuca-Temazcalapa, Jaguey de Téllez, Pachuca.
  • 4 Paraderos: Xolox, Huitzila, Epalme El Rey, Platah.
  • 2 complejos eléctricos:Tecámac, Mineral de la Reforma.

Vía férrea CDMX-Querétaro:  Presenta un avance de 9.80%, obras concluye el 30 de septiembre de 2027.

  • 6 Estaciones: Buenavista, Huehuetoca. Tula, San Juan del Río, El Marqués, La Corregidora.
  • 2 Zonas de inspección: Polotitlán, El Marqués
  • Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias rcomendadas:

Con información de N+.

Rar

Claudia Sheinbaum Pardo
Cargando...
Inicio Nacional Politica Cuando es inauguracion tren cdmx aifa México queretaro sheinbaum fechas inicio operacion