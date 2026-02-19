Sheinbaum Anuncia Fecha de Inicio del Tren AIFA y México-Querétaro

Este jueves, 19 de febrero de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la fecha de inicio de tren AIFA (Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles) y el México-Querétaro.

Durante la conferencia mañanera de hoy, la presidenta Sheinbaum indicó que el tren CDMX-AIFA iniciará operaciones antes de Semana Santa, y adelantó que los trenes CDMX-Querétaro y AIFA-Pachuca estarán funcionando para el 2027.

​​​​​​​Avance de trenes

La titular del Ejecutivo Federal señaló que el tren Maya de carga lleva 25 por ciento de avance y que también va en tiempo, además agradeció a la población por su cooperación y paciencia para la adquisición de predios por donde pasan las vías del tren.

Todo ha sido un trabajo coordinado muy bueno, y sobre todo agradecer a la población por su comprensión, por su colaboración, por su cooperación, siempre es complejo el derecho de vía, poder acordar los montos a los que se les va a comprar su tierra, en fin, en todos ha habido una excelente cooperación.

​​​​​​​​​​​​Vía férrea CDMX-Pachuca: Presenta un avance de 21.15%, obras concluyen el primer semestre de 2027.

4 Estaciones: Xaltocan, Tizayuca-Temazcalapa, Jaguey de Téllez, Pachuca.

4 Paraderos: Xolox, Huitzila, Epalme El Rey, Platah.

2 complejos eléctricos:Tecámac, Mineral de la Reforma.

Vía férrea CDMX-Querétaro: Presenta un avance de 9.80%, obras concluye el 30 de septiembre de 2027.

6 Estaciones: Buenavista, Huehuetoca. Tula, San Juan del Río, El Marqués, La Corregidora.

2 Zonas de inspección: Polotitlán, El Marqués

