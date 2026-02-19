Sheinbaum Anuncia Fecha de Inicio del Tren AIFA y México-Querétaro
N+
La presidenta Sheinbaum informó la fecha de inicio de operaciones del tren AIFA y el México-Querétaro
COMPARTE:
Este jueves, 19 de febrero de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la fecha de inicio de tren AIFA (Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles) y el México-Querétaro.
Durante la conferencia mañanera de hoy, la presidenta Sheinbaum indicó que el tren CDMX-AIFA iniciará operaciones antes de Semana Santa, y adelantó que los trenes CDMX-Querétaro y AIFA-Pachuca estarán funcionando para el 2027.
Vamos muy bien, el tren Ciudad de México-AIFA inicia operaciones antes de Semana Santa, el México, Ciudad de México-Querétaro y el AIFA-Pachuca estará en operación en el 2027 y van muy bien
El tren CDMX-AIFA iniciará operaciones antes de Semana Santa, informó la presidenta Claudia Sheinbaum, y adelantó que los trenes CDMX-Querétaro y AIFA-Pachuca estarán funcionando para el 2027. pic.twitter.com/D01LHR4ztj— NMás (@nmas) February 19, 2026
Noticia relacionada: Tren Interurbano México-Toluca: Horarios, Costo, Estaciones y Conexiones de "El Insurgente".
Avance de trenes
La titular del Ejecutivo Federal señaló que el tren Maya de carga lleva 25 por ciento de avance y que también va en tiempo, además agradeció a la población por su cooperación y paciencia para la adquisición de predios por donde pasan las vías del tren.
Todo ha sido un trabajo coordinado muy bueno, y sobre todo agradecer a la población por su comprensión, por su colaboración, por su cooperación, siempre es complejo el derecho de vía, poder acordar los montos a los que se les va a comprar su tierra, en fin, en todos ha habido una excelente cooperación.
Vía férrea CDMX-Pachuca: Presenta un avance de 21.15%, obras concluyen el primer semestre de 2027.
- 4 Estaciones: Xaltocan, Tizayuca-Temazcalapa, Jaguey de Téllez, Pachuca.
- 4 Paraderos: Xolox, Huitzila, Epalme El Rey, Platah.
- 2 complejos eléctricos:Tecámac, Mineral de la Reforma.
Vía férrea CDMX-Querétaro: Presenta un avance de 9.80%, obras concluye el 30 de septiembre de 2027.
- 6 Estaciones: Buenavista, Huehuetoca. Tula, San Juan del Río, El Marqués, La Corregidora.
- 2 Zonas de inspección: Polotitlán, El Marqués
- Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.
Historias rcomendadas:
- ¿Qué Debo Saber ante el Brote de Sarampión en México en 2026? Edades, Vacuna y Datos Clave.
-
Veterinaria de Navojoa Desmiente Atender a “Therian”; Esto es lo que Dijo la Especialista
- Mineras en México, Bajo Asedio del Crimen Organizado: Estados con Mayor Riesgo para la
Con información de N+.
Rar